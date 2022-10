Az olasz baloldal nem tudja elviselni a jobboldal győzelmét

OLASZORSZÁG

Támadások és fenyegetések kereszttűzébe kerültek az olasz parlament múlt héten megválasztott új házelnökei. Ignazio La Russát, az Olasz Testvérek szenátorát egyhangúlag szavazták meg a felsőház szenátorai csütörtökön, Lorenzo Fontana, a Liga külügyi főtitkárhelyettese, volt családügyi miniszter pedig pénteken nyerte el a parlamenti többség bizalmát. Az elnökválasztás gyors lebonyolítása, de főképpen a tisztségeket betöltő személyek szúrják a baloldal szemét. Nem véletlen, hiszen a konzervatív értékek harcosaiként közismert két politikus az alakulóban lévő új kormány irányvonalát is kitűnően érzékelteti.

Lorenzo Fontana, a Liga párt képviselője, miután megválasztották az olasz parlamenti alsóház elnökévé a római ülésteremben 2022. október 14-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)

A baloldal szerint mindkét házelnök szélsőséges és megosztó politikus, akik rasszista és homofób nézeteket vallanak. A Demokrata Pártot vezető Enrico Letta úgy vélte, a jobboldal legveszélyesebb személyei kerültek vezető pozíciókba, akik valójában alkalmatlanok feladatuk teljesítésére. Giorgia Meloni miniszterelnök-jelölt, a szeptemberi választásokon győztes Olasz Testvérek vezetője azonnali bocsánatkérésre szólította fel Lettát, hangsúlyozva egyrészt, hogy nem az ellenzék dolga, hogy a házelnökök személyéről döntsön, másrészt az ország hírnevének is árt, ha az alakulóban lévő kormány vezetőit negatív színben tünteti fel a nemzetközi közösség előtt. Meloni azon aggodalmának is hangot adott, hogy a gyűlöletbeszédtől terhes kampányidőszak lezárulásával sem szűnnek az indulatok.

A baloldali újságírók eközben intoleráns, régimódi katolikusnak nevezték Lorenzo Fontanát. Elsősorban azt nehezményezik, hogy az alsóház új elnöke számos alkalommal emelte fel szavát az élet és a család védelme mellett, szemben az LMBTQ-propagandával. Ráadásul a politikus családtagjait is utolérte a rosszindulatú szóbeszéd. Az Il Fatto Quotidiano újságírónője egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott: „Elismerem, hogy nem csak őt, hanem feleségét is megvetem. Aki egy ilyen személy társa, az cinkos is egyben. De az is lehet, hogy olyan szegény, hogy nem tud elválni” – írta. Matteo Salvini, a Liga vezetője szerint a baloldalt annyira elöntötte a gyűlölet, hogy már képtelen józan ésszel, kiegyensúlyozottan gondolkozni.

A téma kapcsán az Il Giornale napilap Vincenzo Paglia érseket, a Pápai Életvédő Akadémia elnökét kérdezte, mennyiben róható fel egy politikusnak, hogy katolikus. – Napjainkban több katolikus politikai szerepvállalására lenne szükség az olasz közéletben – válaszolta a lapnak az érsek. – A családot politikai lépésekkel is védeni kell – hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, nem a haladás ellensége az, aki védelmébe veszi a családokat. – A mai fiataloknak stabil és egészséges családokra van szükségük, ahol az az anya nem lehet más, mint nő, az apa pedig férfi – szögezte le Paglia érsek.

