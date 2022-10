Lapozó: Csaknem másfél millió bevándorló dolgozik a párizsi régióban

Ukrajna Gripen vadászgépeket kér Svédországtól

Kijev kétmilliárd eurós támogatást kért az Európai Uniótól annak érdekében, hogy megvédje magát az orosz inváziótól. Olekszej Reznyikov védelmi miniszter az újabb fegyverszállítmány érkezéséről felröppent hír kapcsán nyilatkozta a Politico című brüsszeli lapnak, hogy újabb fegyverszállítmányok érkezhetnek Svédországból.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy a jövőben kapunk Abrams tankokat, és biztos vagyok benne, hogy olyan vadászgépek, mint az F–16-os, illetve az F–15-ös vagy a svéd Gripen is elérhető lesz számunkra” – mondta el az orosz miniszter. A svéd honvédség jelentést nyújtott be nemrégiben a kormánynak arról, hogy Svédország milyen katonai felszereléssel tud segíteni, olvasható a közmédián.

A dokumentumot a kabinetnek még át kell tekintenie és döntést hoznia a Kijevnek adható fegyverekről. A felterjesztésről a részeltek nem ismertek, mint ahogy az sem, hogy része-e a csomagnak JAS–Gripen vadászgép, illetve ha igen, ki fogja azt finanszírozni.

Forrás: SVT, Samnytt

Olaszország lezárja a kikötőit

Új időszak kezdődik Olaszország migrációs politikájában. Elkezdődik a kikötők lezárása és a civil hajók elleni harc, ahogyan azt a jobbközép koalíciós kormány a kampány idejében megígérte. Matteo Salvini kormányfő-helyettes, infrastruktúráért és a kikötőkért felelős miniszter és Matteo Piantedosi belügyminiszter munkába láttak, hogy megállítsák az Olaszországra nehezedő migrációs nyomást.

Matteo Piantendosi rendeletet bocsátott ki, melyben fenntartja a jogot, hogy a Földközi-tengeren mentési munkálatokat végző Ocean Viking és Humanity 1 civil hajó kikötését megtagadja. A belügyi tárca új vezetője az ENSZ emberjogi egyezményére hivatkozik, mely szerint nemzetbiztonsági okok miatt jogában áll, hogy megtiltsa az olasz felségvizekre lépő idegen hajók kikötését.

Piantendosi azt is hangsúlyozta, kötelességének tartja a tengeri katasztrófák elkerülését. A hétvégén ugyanis két baleset is történt a Földközi-tengeren Lampedusa közelében, melyek során két kisgyermek veszítette életét, több eltűnt kutatása még most is folyamatban van.

Az Alarm Phone szerint Szicília és Málta partjainál két gumicsónak utasainak élete is veszélybe került. Az Ocean Viking és a Humanity 1 civil hajók összesen 326 személyt vettek fedélzetükre az elmúlt napokban a Földközi-tenger vizein.

A hajók még nem fordultak az olasz kormányhoz biztos kikötés kérelmével, a belügyi tárca azonban már előre jelezte, nem kizárt, hogy megtagadja a nem kormányzati szervek hajóinak kikötését.

Forrás: ansa.it