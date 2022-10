Orbán Viktor: Ideje a brüsszeli hibákat kijavítani

– A brüsszeli szankciók miatt az egekbe emelkedtek a gáz- és áramárak. Ez súlyos probléma egész Európában. Emeli az inflációt, tönkreteszi a cégeket és fenyegeti a munkahelyeket. Ideje a brüsszeli hibákat kijavítani! – üzente Facebook-oldalán Prágából csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök, egyértelművé téve hazánk álláspontját az Oroszországgal szembeni újabb uniós szankciókkal kapcsolatban. Ugyanezekről a témákról egyeztetett ma a kormányfő Václav Klaus korábbi cseh államfővel és Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO mozgalom elnökével. Orbán Viktor elmondta: az elhibázott brüsszeli szankciós politikát újra kell gondolni, mert a szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A háború nem ért véget, az árak Európában elszálltak, Oroszország ugyanakkor jól keres a kialakult helyzeten – idézte a miniszterelnököt az MTI.

A prágai út apropója a ma kezdődő kétnapos EU-csúcstalálkozó, amelyen – Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtöki szavai szerint – Európa jelzést kíván küldeni Oroszországnak. A spanyol politikus szerint a prágai találkozók célja Moszkva további elszigetelése Ukrajna megtámadása miatt, amihez az EU szerdán bejelentett, nyolcadik szankciós csomagja is hozzájárul.

Nyilvánvaló, hogy a korlátozások hatása nem egyik napról a másikra fog megmutatkozni

– jegyezte meg az uniós diplomácia irányítója, aki szerint Moszkvát érzékenyen fogja érinteni a szankciók hatása a civil és katonai technológiák gyártására.

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács is elfogadta csütörtökön az új szankciócsomagot Oroszországgal szemben, válaszul a kelet-ukrajnai Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megye illegális annektálására. Az új csomag lefekteti az olajár felső határának unión belüli bevezetéséhez szükséges jogi keret alapját is. A tengeren szállított orosz nyersolaj behozatalára vonatkozó uniós tilalom teljes mértékben megmarad, az árplafon bevezetése után az intézkedés lehetővé teszi az orosz olaj exportját az unión kívüli országoknak is. Ennek feltétele, hogy az exportált olaj ára az előre meghatározott felső határ alatt marad. Ez hozzá fog járulni Oroszország bevételeinek további csökkentéséhez, miközben a folyamatos ellátás révén stabilan tartja a globális energiapiacokat. Segíteni fog továbbá az infláció kezelésében és az energiaköltségek stabilizálásban – áll a tanácsi sajtóközleményben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már szerdán kijelentette, hogy Magyarország kivételeket kapott az újabb szankciós intézkedések alól, amelyek sértették volna a magyar érdekeket és veszélyeztették volna hazánk energiaellátásának biztonságát.

Ami a kereskedelmet illeti, az EU meghosszabbítja az Oroszországból származó acéltermékekre vonatkozó behozatali tilalmat. További importkorlátozások vonatkoznak a cellulózra és a papírra, a cigarettára, a műanyagokra és a kozmetikumokra, valamint az ékszeriparban használt elemekre, például drágakövekre és a nemesfémekre, amelyek összességében jelentős bevételt jelentenek Oroszországnak.

Az EU-csúcsot megelőzően a prágai Hradzsinban ma délután kezdődött az Emmanuel Macron francia elnök által kezdeményezett Európai Politikai Közösség első tanácskozása. Az EU 27 tagállamán kívül további 17 ország, köztük Nagy-Britannia, Törökország és Ukrajna képviselői kaptak meghívást a találkozóra.

Az Európai Politikai Közösség nem akar új európai szervezetté válni, és nem célja helyettesíteni a már létező együttműködési formákat

– jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök csütörtökön Prágában, amikor megnyitotta a közösség első ülését. – Nincs szó arról, hogy új európai szervezetet alapítsunk vagy helyettesítsük a jelenlegi együttműködési formákat […] Nem fogadunk el semmilyen hivatalos nyilatkozatot sem. A cél egyszerű: őszinte párbeszédet folytatni a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, de a vitás témákról is – mutatott rá Petr Fiala. Az európai politikusok a tegnapi kerekasztal-beszélgetéseken két témakört vitattak meg: a béke és a biztonság, illetve a gazdaság, különösen az energia- és a klímaproblémák kérdését.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, Edi Rama albán, Robert Abela máltai és Mark Rutte holland kormányfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Katrín Jakobsdóttir izlandi miniszterelnök az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozóján 2022. október 6-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)