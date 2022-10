Újabb kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjai körül

Korábban az ügyben több, Magyarországon is ismert civil szervezet neve is felmerült. A Helsinki Bizottsággal például hét bíró működött együtt, köztük a bolgár Yonko Grozev is, akit az EJEB egyik testületének elnökévé választottak. A Soros-alapítvány előszeretettel támogatja a szervezet egyes országokban működő leágazásait. A bulgáriai Helsinki Bizottság 2016-ban 460 ezer dollárt kapott, 2018-ban pedig 320 ezret.

A Tűzfalcsoport azt írja, hogy a magyarországi szervezet 2016-ban 610, míg 2018-ban 50 ezer dollárhoz jutott.

A strasbourgi székhelyű szervezet igazgatója, Grégor Puppinck francia alkotmányjogász bejelentette, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) eljárási szabályzatának 71. cikkével összhangban előterjesztik a közgyűlés elnökének, a közel 60 000 ember által támogatott petíciót az „EJEB-nél, azaz a strasbourgi emberi jogi bíróságnál fennálló összeférhetetlenség megszüntetésére”.

Az igazgató videóüzenetben elfogadhatatlan cenzúrát emleget és hitet tesz amellett, hogy a szervezet folytatja a harcot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének bevonásával.

Scandalous censorship at the Council of Europe@PACE_President @MarijaPBuric pic.twitter.com/NauvFKtoxC — ECLJ - European Centre for Law & Justice (@ECLJ_Official) October 12, 2022

A Tűzfalcsoport Blogstar oldal tudósítása kitér rá, hogy az ECLJ „NGO-k és az EJEB bírái” című említett jelentés az Emberi Jogok Európai Bíróságán belüli súlyos működési zavarokat tárt fel. Az elemzett tíz év során a bíróság száz állandó bírájából 22 a bíróságon tevékenykedő hét civil szervezet valamelyikétől érkezhetett vagy szorosan együttműködhetett velük.

A hét civil szervezet közül a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata kiemelkedik a hozzá köthető 12 bíró számával, valamint azzal, hogy finanszírozásában kapcsolható a jelentésben említett további hat szervezethez.

De vannak köztük radikális iszlám szervezetekhez kapcsolódó NGO-k is - olvasható a cikkben.