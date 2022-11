A magyar jogállamiság helyzetéről tart szavazást Berlin

Németország kormánykoalíciójának tagjai arra sürgetik Olaf Scholz kancellárt, hogy alaposan vizsgálja meg a magyarországi jogállamisággal kapcsolatos reformokat, és csak akkor támogassa a visszatartott uniós források kifizetését, amennyiben Budapest bizonyítani tudja, hogy komolyan gondolja a demokrácia helyzetével kapcsolatos aggályok kezelését.

Az unió a jövő hónapban dönt arról, felfüggesszék-e a Magyarországnak járó 7,5 milliárd eurós forrás jelentős részét.

A testület még szeptemberben javasolta, hogy a jogállamisági aggályok miatt tartsák vissza hazánktól az említett összeg mintegy 65 százalékát. A támogatás három uniós program keretében járna Magyarországnak. Mint ismert, az EU szintén régóta húzza a helyreállítási alap kifizetését, amely a koronavírus-járványtól megtépázott uniós országoknak járna a gazdaságuk fellendítésére.

A német koalíció három pártja, a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek késő este szavazásra is bocsátják az indítványt, amelyben azt helyezik kilátásba, alaposan meg kell vizsgálni, hogy a magyar reformoknak van-e valós hatásuk.

Súlyos kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány a szükséges reformokat nemcsak levélben ígéri, hanem ténylegesen is végrehajtja

– áll a Politico brüsszeli hírportál birtokába került parlamenti indítványban.

Berlin tehát a demokratikus értékek megőrzésén aggódik, miközben Ukrajnában háború dúl, és Európa gazdasága, beleértve Németországét is, jócskán megszenvedi a konfliktus következményeit. A szavazáson várhatóan el is fogadják az indítványt, mivel a kormányzó pártok – amelyek a parlamentben is többséget élveznek – egyöntetűen támogatják azt.

Az Európai Unió legnagyobb gazdaságának szava pedig vélhetően sokat nyom majd a latban, amikor a blokk asztalára kerül a kérdés, kifizessék-e a hazánknak járó támogatásokat.

Az Európai Unió Tanácsában az erről szóló kérdés elfogadásához minősített többségre van szükség, azaz a tagállamok 55 százalékának kell a javaslat mellett állást foglalnia. Németországon kívül Belgium, Hollandia és Írország is jelezte, kritikus a magyarországi reformokat illetően.

