A magyarellenes országjelentést író EP-képviselő a Meseország mindenkié bemutatójára hív

Brüsszelben, az Európai Parlamentben is bemutatják a Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvet, mégpedig november 15-én, az ASP 1G2 jelzésű teremben, 12.30–14-30 között. A meghívó szerint „köszöntünk egy befogadó gyermekkönyv bemutatóján”. A leírás szerint „ezt a könyvet 2020-ban adták ki Magyarországon, és az ország homo- és transzfób kormányával szembeni ellenállás szimbóluma lett.”

Hozzáteszik, hogy már tíz másik európai nyelvre lefordították.

A bemutatón ott lesz a kötet szerkesztője, Nagy M. Boldizsár, két szerző, Tompa Andrea és Horváth Rebeka, illetve Rédai Dorottya LMBTQ-aktivista, a CEU professzora, aki ugyanitt szerzett doktori fokozatot a Társadalmi Nemek (gender) Tanszéken. Ő volt a kötet „projektkoordinátora”, aki felkerült a Time 100-as listájára is.

A meghívót két EP-képviselő jegyzi, az egyikük az A Bal (The Left) képviselője, Malin Björk, másikuk a zöldektől az a Gwendoline Delbos-Corfield, aki a legutóbbi, 2022-es, súlyosan ideologikus és elfogultan radikális baloldali országjelentést jegyzi – ő vezette a LIBE-bizottságot, amikor az hazánkban járt.

A Meseország mindenkié című kötet alapkoncepcióját kollégánk, Szilvay Gergely is bírálta, emellett a megjelenése után sok kritikát kapott azért, mert didaktikus, nem minőségi – például feministák is kritizálták az Indexen. Azt, hogy ez pusztán egy mesekönyv lenne, az is cáfolja, hogy feldolgozási módszertani útmutató is készült a kötethez.

A szerzők szerint a Meseország mindenkié számos európai könyvkiadó érdeklődését felkeltette. „Ami már biztos, hogy meg fog jelenni az alábbi nyelveken a következő címekkel. Tárgyalások folynak további könyvkiadókkal is, a megjelenésekről hírt adunk!” – adta hírül tavaly nyáron Facebook-oldalán a könyv magyar kiadója.

Íme a kínálat:

Angolul: Fairytales are for Everyone – kiadó: Harper Collins

Svédül: Sagolandet är för alla – kiadó: Trinambai

Hollandul: Wonderland is voor iedereen – kiadó: [email protected] BV

Lengyelül: Bajki dla każdej osoby – kiadó: Krytyka Polityczna

Szlovákul: Rozprávkový svet pre každého – kiadó: Drama Queer

Finnül: Satumaa kuuluu kaikille – kiadó: WSOY

Korábban pedig arról adtunk hírt, hogy elhagyja az országot a könyv szerkesztője. Nagy Boldizsár azt követően jelentette ezt be, hogy életbe lépett a gyermekvédelmi törvény – írta meg a Reuters.

Nagy akkor arról beszélt, halálos fenyegetéseket kapott könyve miatt, amely, mint mondta, a fiataloknak segített volna a szexuális kisebbségek elfogadásában, és visszaszoríthatta volna a kiközösítést.

Szerinte a gyermekvédelmi törvény „a homoszexuális irodalom halálát jelenti”. A könyv kiadása nem csak ebben a hat országban várható, a kiadó folytatta a tárgyalásokat.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: A Meseország mindenkié borítója (Fotó: Mirkó István)