Amerikai katonák Ukrajnában ellenőrzik a fegyverszállítmányokat

A veszélynek persze Washingtonban is pontosan tudatában vannak. A problémát nem is elsősorban a nehézfegyverek, mint inkább a hordozható légvédelmi és páncéltörő rendszerek, valamint kézifegyverek monitorozása jelenti. A fekete piacról ezek nemcsak bűnszervezetek, de rosszabb esetben terroristák kezébe kerülhetnek. Emellett az amerikaiaknak leginkább amiatt fáj a fejük, hogy a fejlett nyugati technika az előrenyomuló oroszok zsákmánya lesz.

A Breitbart jobboldali híroldal a Pentagon háttérbeszélgetése kapcsán emlékeztetett arra is, hogy az amerikaiak hivatalosan az offenzíva kezdete után minden katonájukat kivonták Ukrajnából.

Később kis létszámban visszatértek a kijevi nagykövetségre – amely egyébként az ellenőrzést is szervezi –, de Joe Biden kizárta, hogy bármilyen harci tevékenységbe bonyolódjanak az oroszokkal. A The New York Times viszont már júliusban feltárta, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) emberei is ott vannak Ukrajnában, hogy kiképzéssel, logisztikával és felderítéssel segítsék a védőket. Sőt, állítólag NATO-tagállamok, köztük Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország és Litvánia kis létszámú egységei is harcolnak az ukránok oldalán.

Borítókép: Ukrán katonák M777 ágyúval készülnek lőni az orosz erőket a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2022. június 6-án (Fotó: MTI/EPA)