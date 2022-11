Bizonytalan a háborúban elesett orosz katonák száma

Több mint hetvenhétezer orosz katona vesztette életét a háború kitörése óta − közölte az ukrán vezérkar kedden, hozzátéve, hogy csak az elmúlt két napban 710 orosz katonával végzett az ukrán haderő. Az egyértelműen túlzó ukrán adatokkal szemben Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter még szeptember végén közölt utoljára adatokat az orosz veszteségekről, akkor tájékoztatása szerint az elesettek száma nem lépte túl a hatezret. Colin Kahl, az amerikai védelmi minisztérium államtitkára még augusztusban beszélt az orosz veszteségek lehetséges mértékéről, akkor az elhunytak és sebesültek együttes számát hetven-nyolcvanezer közé becsülte.

A háborúk természetéből adódóan a felek saját halottaik számát alul-, még az ellenség veszteségeit felülbecsülik, így nehéz kideríteni, mik is lehetnek a valós számok, ugyanakkor más adatokból lehet rájuk következtetni.

Az orosz állam a „különleges hadműveletben” elhunyt vagy megrokkant katonák családjának különböző alapokból összesen 9,4 millió rubelt fizet. A költségvetés honlapján közzétett adatok alapján eddig mintegy 166,2 milliárd rubelnyi összeget térítettek a gyászoló hozzátartozóknak (a kifizetések csak az orosz haderő tagjaira vonatkoznak, a két kelet-ukrajnai szakadár köztársaság vagy a különböző katonai magánvállalatok harcosai nem tartoznak bele a statisztikába). Szergej Sojgu már említett szeptemberi kijelentése szerint az orosz sebesültek 90 százaléka visszatért vagy visszatér a csatatérre, tehát nem váltak harcképtelenné sérüléseik miatt. Ebből az következik − vezette le a háborúval foglalkozó Mozem Objasznyit Telegram-csatorna −, hogy

eddig közel tizenhatezer orosz katona veszíthette életét a harcokban, a maradandó sérülést szenvedettek és halottak együttes száma pedig meghaladta tizenhétezer-ötszázat.

Kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban az oroszok − és valószínűleg az ukránok is − nagy veszteségeket szenvedtek. Ezt látszik alátámasztani egy levél is, melyet a Kelet-Ukrajnában harcoló 155. tengerészgyalogos dandár tagjai küldtek az egység otthonának számító orosz Távol-Kelet regionális vezetőinek, miután közel háromszáz emberüket vesztették el négy nap alatt − elmondásuk szerint − tábornokaik felelőtlensége miatt. A levél létezéséről az orosz állami média is beszámolt, a katonák szerint feletteseik próbálják eltitkolni a valós veszteségeket, mivel félnek a felelősségre vonástól, valamint presztízsük fenntartása érdekében a halálba küldik embereiket.

Borítókép: Orosz katona járőrözik a mariupoli Azovsztal acélmű közelében 2022. június 13-án (Fotó: AFP/Yuri Kadobnov)