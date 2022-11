Donald Trump ismét keményen odaszólt Ron DeSantisnak

És most Ron DeSanctimonius (Donald Trump által Ron DeSantisra aggatott gúnynév, jelentése „álszent” − a szerk.) játszmázik! Az álhírmédia megkérdezte tőle, hogy tervez-e ringbe szállni az elnökjelöltségért 2024-ben, ha Trump bejelenti indulását. „Most a kormányzóválasztásra koncentrálok, nem foglalkozom a jövővel” − válaszolta. Nos, a hűség és stílus szempontjából ez nem egy jó válasz

− fakadt ki Ron DeSantis floridai kormányzóra Donald Trump korábbi elnök saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön. Trump hosszú posztot szentelt republikánus riválisának, melyben leírta annak történetét, hogyan emelte fel 2017-ben DeSantist, amikor népszerűsége drasztikusan lecsökkent − ahogy Trump írja −, politikai hulla volt. A volt elnök bejegyzésében beleszállt a félidős választások sikertelenségéért őt bűnbakként kikiáltó jobboldali médiába is, többek közt a Fox Newsba, a The Wall Street Journalba, valamint a New York Postba − ez utóbbi címlapján kritizálta keményen Trumpot −, mivel szerinte az egekig magasztalnak egy közepes politikai képességekkel rendelkező politikust, nevezetesen DeSantist. A republikánus előválasztással kapcsolatban Trump elmondta, 2016-ban hasonló ellenfelekkel kellett szembenéznie, akkor „könnyedén, egymás után ütötte ki őket”.

Don (aki nem tudott megépíteni egy falat) nagyot bukott − áll a Donald Trump kedvenc lapjának számító New York Post címlapján. Fotó: Twitter

Trump már a választások napján burkoltan megfenyegette DeSantist − akire egyébként ő maga is szavazott a floridai kormányzóválasztáson.

Nem tudom, hogy indul-e, amennyiben indul, úgy nagyon komolyan megsértheti magát

− fogalmazott a korábbi elnök. Hozzátette, többet tud a kormányzóról, mint bárki más, és nem éppen hízelgő dolgokat.