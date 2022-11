Elromlott szavazógépek, kifogyott papír, kibertámadás a választáson

Arizona állam egy megyéjében a szavazógép hibája, Pennsylvania egy megyéjében a kifogyott szavazópapír, Illinois állam egy megyéjében pedig valószínűsített kibertámadás hátráltatta a szavazás menetét a félidős kongresszusi és helyi választásokon kedden.

Illinois állam, Champaign megyéjének közigazgatási hivatala a közösségi médiában azt közölte, hogy szavazógépeik internetes kapcsolatával akadt gondjuk, aminek az oka kibertámadás. A hivatal kedden a déli órákban érzékelte a kapcsolódási és szerverproblémákat, amit a hálózat és szerverek elleni online támadásra vezetnek vissza – áll a közleményben, ami szerint internetes rendszerük az elmúlt hónapban már szembesült túlterheléses (DDoS) támadással.

Arizona államban Maricopa megye választást felügyelő testülete a szavazógépek hibájáról számolt be, ami akadályozta a szavazás menetét. A testület vezetője elmondta, hogy a berendezések mintegy 20 százaléka nem érzékelte a leadott szavazatot. Ugyanakkor hozzátette: mindenkinek a szavazatát megszámolják, van tartalékmegoldás, az érintett választók egy szavazóurnában is elhelyezhetik szavazólapjukat. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a megye bármely másik választóhelyét is felkereshetik azok, akinek problémája akadt a szavazógéppel.

Pennsylvania állam Luzern megyéjében egy bíró elrendelte a szavazás meghosszabbítását, miután a választás menetét a szavazógépből kifogyott papír akadályozta. Közölte, hogy miután a választópolgárok egy része nem élhetett a szavazáshoz való jogával, a megyében két órával meghosszabbítja a szavazóhelyiségek nyitvatartását.

Borítókép: Választási biztosok a már beérkezett levélszavazatokkal dolgoznak az Arizona állambeli Phoenix városban 2022. november 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)