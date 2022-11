Orbán Viktor szerint Szerbia tagsága európai uniós érdek

Migrációról és más aktuális kérdésekről tárgyalt Belgrádban Orbán Viktor miniszterelnök a szerb elnökkel és az osztrák kancellárral. Alekszandar Vucsics szerb államfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Karl Nehammer osztrák kancellár a találkozójuk után tartott közös sajtótájékoztatót megelőzően aláírtak egy szerződést, amelynek értelmében szorosabban együttműködik a három ország az illegális bevándorlás visszaszorításáért.

Magyarországról nézve a világ számára teljesen egyértelmű, hogy az európai biztonság kulcsországát úgy hívják, hogy Szerbia. Amikor Szerbia védi a saját határait, akkor nemcsak magát védi, hanem védi Magyarországot, védi Ausztriát, és védi az egész Európai Uniót. Ezért mi tisztelettel és köszönettel tartozunk Szerbiának. Világos ebből a szempontból is, hogy Szerbia EU-tagsága európai érdek. Sokkal könnyebben tudnánk menedzselni a migráció kérdéseit is, sokkal jobban tudnánk védekezni a migrációval szemben, sokkal könnyebben tudnánk megállítani a migrációt, ha Szerbia is az Európai Unió tagja lenne

– fogalmazott Orbán Viktor.

– Magyarország továbbra is sürgeti, hogy az Európai Unió minél hamarabb tegye lehetővé Szerbia teljes jogú tagságát. Addig is, amíg ez nem történik meg, egyetlen célunk lehet, hogy a védelmi vonalakat minél inkább délre toljuk. Szerbiával és Ausztriával egy közös határvédelmi erőt hozunk létre – jelentette be a miniszterelnök. Hozzátette: Magyarország az ehhez szükséges személyi állományt és a technikai eszközöket azonnal rendelkezésre bocsátja.

Tudnunk kell, hogy ez nem egy rövid távú probléma. Ez a gond, ez a baj, amit migrációnak nevezünk, hosszabb ideig velünk lesz, ezért nekünk hosszú távú együttműködésre és tartós struktúrákra kell törekednünk. A mai napon fontos lépést tettünk ebben az irányban

– jelentette be a kormányfő.

Orbán Viktor egyúttal megköszönte az elmúlt évek együttműködését Alekszandar Vucsics elnöknek, mint mondta, „valóban van valami sajátos erő a szerb–magyar együttműködésben”. „A magyar nyelvben van erre egy jó szó, úgy mondják, hogy sorsközösségben vagyunk. A sorsközösség azt jelenti, hogy együtt vagy a másikkal jóban is meg rosszban is; van, amikor te segíted ki őt, és van, amikor ő segít ki téged. És ez nem politikai kérdés, hanem az életösztönnek a kérdése. A nemzeteknek ugyanúgy van életösztönük, mint az individuumoknak, és a magyar életösztön, és azt hiszem a szerb is az, hogy nekünk, miután sorsközösségben vagyunk, együtt kell egymással működnünk. Ennek igyekszünk megfelelni az elmúlt években, és hálás vagyok Vucsics elnök úrnak, hogy önben Magyarország történetének legjobb szerb partnerét köszönthetem” – mondta a magyar miniszterelnök Belgrádban.

A szerb elnök rámutatott, hogy kétszeresére nőtt a migrációs nyomás az utóbbi időszakban. Alekszandar Vucsics arról tájékoztatott, országa megkezdte vízumpolitikájának összehangolását az Európai Unióéval, továbbá köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért lehetővé tette a magyar gáztárolók használatát a szerb szükségletek kielégítésére.

Szerbiába elsősorban az észak-macedóniai és a bolgár határon áramlanak be az illegális bevándorlók. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár is nyomatékosította, hogy a rendőrökön kívül felszereléssel, drónokkal és hőkamerákkal támogatják a határőrizetet. Nehammer rámutatott a sajtótájékoztatón, hogy az EU menekültpolitikája kudarcot vallott, ezért új együttműködési formákat kell keresni. Támogatásáról biztosította Szerbiát az illegális migráció megállításában, valamint az európai csatlakozási folyamat során is. A sajtótájékoztató során a felek arra is kitértek, hogy egyre agresszívabb viselkedést tapasztalnak a hatóságok az illegális migránsok és az embercsempészek részéről. Egyre több migráns akar Magyarország területére szökni, és az embercsempészek segítik is őket ebben.

Többük már nemcsak a zsebekben, táskákban tárolja fegyvereit, hanem használja is azokat.

A migránsok az utóbbi időben folyamatosan érkeznek kisebb-nagyobb csoportokban a magyar határhoz közeli településekre. Azt mondják, hogy a Közel-Keletről – többek közt Szíriából –, Afganisztánból és Pakisztánból érkeznek, de sokan jönnek az afrikai országokból is. Idén már mintegy 250 ezren próbáltak illegálisan Magyarországra jutni, majdnem kétszer annyian, mint tavaly egész évben, 2020-hoz képest pedig csaknem megötszöröződött a határsértők száma.

Jelentősen nőtt az elfogott embercsempészek száma is: míg 2020-ban 455 embercsempészt fogtak el a hatóságok, tavaly már több mint 1200-at. Idén pedig minden korábbinál többet: novemberig 1624-et.

Az első magyar–osztrák–szerb csúcstalálkozóra október 3-án került sor Budapesten, a megbeszélések központi témája akkor is az illegális migráció elleni közös küzdelem volt. A következő hármas találkozó színhelye Bécs lesz majd a bejelentések szerint.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra), Alekszandar Vucsics szerb elnök (középen) és Karl Nehammer osztrák kancellár plenáris tárgyalásukon egyetértési megállapodást írnak alá az együttműködés erősítéséről az illegális migráció elleni küzdelemben, a második magyar–osztrák–szerb háromoldalú csúcstalálkozón Belgrádban 2022. november 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)