Újabb szintet léptek az illegális migrációra rátelepedett embercsempészek

Az ehhez hasonló esetek ráirányítják a figyelmet az illegális migráció által kiváltott közvetlen veszélyekre, amelyek – ahogy láthatjuk – most már nem csak a határt védő rendőröket és katonákat érintik – írja Tárik Meszár a Migrációkutató Intézet számára készített elemzésében.

Emlékeztetőül, napjainkra hetente többször is hírt adunk a Magyar Nemzetben agresszív embercsempészekről, akik adott esetben a fegyverhasználattól sem riadnak vissza. Így történt november 14-én, Budapest határában is, amikor iraki embercsempészek nyitottak tüzet Pest megyei rendőrökre.

Mint ahogy azt a gyorselemzésben is kiemelik: a magyar rendőrök életüket kockáztatva vették fel a harcot, és a golyózápor ellenére is tovább követték a megállásra történő felszólítást figyelmen kívül hagyó bűnözőpárost.

Rendkívüli módon sokkolta és felháborította a közvéleményt a magyar hatóságokat ért támadás. A két embercsempész egy magyar rendszámú Ford Transitot vezetett, amelyet a rendőrök a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) információi alapján ellenőrizni akartak az M5-ös autópályán Inárcs térségében. A sofőr a jelzéseik ellenére nem állt meg, a gyanús autó továbbhajtott, majd több lövést adtak le belőle a rendőrautó irányába. A csempészek járműve Budapest határában megállásra kényszerült, és a két iraki állampolgár az erdőbe menekült, miközben további lövéseket adtak le a rendőrökre. Az elkövetőket nem sokkal később a XIX. kerületben fogták el a TEK beavatkozó egységeinek közreműködésével, elszámoltatásuk megkezdődött.

Az embercsempészek összesen 21, magát szíriai állampolgárnak valló személyt szállítottak, akiket tanúkét hallgattak ki.

Embercsempész-támadások

Nem ez volt az első olyan eset, amikor embercsempész bűnszervezetek tagjai nyitottak tüzet akár más bűnözőkre, akár a hatóság képviselőire. Szeptember végén a Szabadka melletti makkhetesi erdőben alakult ki tűzpárbaj, amikor is afgán embercsempészek folyamodtak fegyverhasználathoz, de július elején és augusztus végén is hasonló események játszódtak le Szabadka külterületi részén, utóbbi alkalommal haláleset is történt.

A közelmúltban a török–bolgár határon török oldalról lőttek rá embercsempészek egy bolgár határrendőrre, aki életét vesztette.