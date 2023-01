Az oroszok elrettentésére vezényelte katonáit Amerika Romániába

Washington az oroszok elrettentésére vezényelte a 101-es légi szállítású hadosztály katonáit a kelet-európai NATO-tagállam, Románia területére. A Krím félsziget szomszédságában, Délkelet-Romániában, illetve az ukrán határtól mindössze néhány kilométerre, Észak-Romániában is csapatokat állomásoztat az Egyesült Államok – írta meg több hírportál a The New York Times keddi értesülését ismertetve. Az amerikai lap szerint ez az első alkalom a második világháború óta, hogy a hadosztály egységeit Európába vezényelték. Az újság arról is ír: a romániai Konstanca megyében működő Mihail Kogalniceanu légi támaszpontra vezényelt amerikai katonák közelebb vannak az ukrajnai hadszíntérhez, mint bármelyik Európában állomásozó amerikai egység.

A 101-es hadosztály katonái egy olyan helyszínen gyakorlatoznak, étkeznek és alszanak, ahova egy, a Krímből kilőtt orosz rakéta csupán hét perc alatt képes elérni

– írja a Krónika erdélyi magyar lap.

Kevéssel északabbra tüzérségi gyakorlatokat tartanak, helikopteres támadásokat szimulálnak, és lövészárkokat ásnak – egy olyan forgatókönyv alapján, amely a herszoni frontot idézi.

A hadosztály mintegy négyezer tagjának kivezénylését már hetekkel az orosz invázió 2022. február 24-i kezdete után elrendelték.

Joseph McGee vezérőrnagy, a 101-esek romániai parancsnoka szerint hasznos közös kiképzésben és hadgyakorlatokban részt venni a kelet-európai katonákkal. – Lehetőséget kapunk, hogy együttműködjünk azon a területen, amelyet egyszer talán meg kell védenünk – idézte McGee-t a The New York Times. A lap hozzáteszi: az egységek Romániába telepítésével Joe Biden amerikai elnök eleget tesz annak az ígéretének, hogy a NATO-országok minden egyes négyzetcentiméterét megvédik.

Az amerikaiak büszkesége. A 101-es légi szállítású hadosztályt (beceneve Screaming Eagles, Vijjogó Sasok) 1942-ben hozták létre, s az amerikai haderő egyik elitalakulatának számít. Kulcsszerepet játszottak az 1944-es normandiai partraszállás utáni harcokban. Ez a világon az egyetlen olyan, légi úton bevethető szárazföldi katonai erő, amely képes arra, hogy csapatok százait dobja az ellenséges vonalak háta mögé, egyedülálló sebességgel.

Borítókép: A 101-es hadosztály katonái a Mihail Kogalniceanu légi támaszponton tavaly júliusban (Fotó: AFP/Daniel Mihailescu)