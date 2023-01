Eltussolnák a román kormányfő plágiumügyét

Eljárási szabálytalanságokra hivatkozva leállították a plágiummal meggyanúsított román miniszterelnök doktori dolgozatának tudományos vizsgálatát. Ezzel kapcsolatban született végleges bírósági döntés pénteken. Elemzők szerint az ítélettel tulajdonképpen eltussolják a Nicolae Ciuca elleni plágiumvádat.

Emilia Sercan, a PressOne oknyomozó újságírója tavaly január közepén közölte, hogy a miniszterelnök 2003-ban leadott, 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált. Mint arra az MTI beszámolója emlékeztet, az ügyben több bírósági eljárás is indult, de semmilyen szakmai állásfoglalás nem született. A leleplezés nyomán a kormányfő a Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságától kérte doktori disszertációja megvizsgálását. A plágiumügyben azonban a legfőbb ügyészség is nyomozást indított, így az egyetemi vizsgálat el sem kezdődhetett. A kormányfő plagizált doktori dolgozatát leleplező újságíró arra panaszkodott, hogy lejárató kampány indult ellene, és fenyegetéseket is kapott.

A Ciuca-kabinetben eddig négy kormánytagot ért plágiumvád, legutóbb Lucian Bode belügyminiszterről állapította meg a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem etikai bizottsága, hogy 2018-ban megvédett doktori dolgozatában plagizált.

A tárcavezető azt állítja, betartotta az összes akadémiai szabályt.

Marius Vacarelu politikai elemző a romániai politikusok doktori címek iránti „rajongását” azzal magyarázta, hogy a doktorival rendelkező politikusnak joga van fontosabb és hosszabb időre szóló pártbeli pozíciókat követelni a pártban. A Maszol erdélyi portálnak nyilatkozó szakértő szerint a külpolitikában is következményekkel jár plágium ügye.

Senkinek ne legyenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy ez a kormány jelenlegi összetételében bármit is elér a schengeni csatlakozás kérdésében vagy más fontos témában. A román politikusok külföldi tekintélye már több mint egy évtizede a nullához közelít, a mostani eset csak a homlokukra került pecsétet emeli ki jobban. Azaz egy hozzá nem értő plagizáló lecserélése sem fog lényegi változásokat hozni az ország külföldi megítélésének

– fogalmazott Marius Vacarelu.

Borítókép: Nicolae Ciuca román kormányfő (Fotó: AFP)