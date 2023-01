Kijev szerint az oroszok nem tudják elvágni Ukrajnát Európától

– Az orosz elnök környezetének kijelentései arról, hogy Oroszország nagy háborúra készül, megtámadhatja akár Lemberget is (Lviv), és általában elvághatja Ukrajnát Európától, nem más, mint információs háború, az ukrán fegyveres erők pedig készen állnak minden ténylegesen lehetséges forgatókönyvre – mondta Vadim Szkibickij dandártábornok, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének helyettese az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn közzétett interjúban.

Tapasztalhatják, hány orosz elemző, aki jelenleg külföldön dolgozik, beszél 220 ezres orosz erőcsoportosulásról Belarusz területén, miközben nemrég azt mondták, hogy 150 ezret telepítettek oda. (…) Valójában nincsenek ott. A most létező csoportosulást nem lehet összehasonlítani a tavaly februárival

– jelentette ki a tisztségviselő.

Egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajna fegyveres erői készen állnak az orosz hadsereg bárminemű műveletére. – Készen állunk, az államunk északi határát védő egységek készenléti ellenőrzése, a megfelelő védelmi vonalak előkészítése, a légvédelmi rendszer telepítése és megerősítése megtörtént, beleértve Kijev területét is – hangsúlyozta. Szkibickij elmondta, hogy az ukrán katonai hírszerzés aktív harci cselekményekre számít Kelet-Ukrajnában, a luhanszki és a donyecki régiókban idén február-márciusban, és változást észlelt az orosz erők taktikájában. Megjegyezte, hogy a hírszerzés látja, hogyan mozognak az orosz légideszan-csapatok most, hol csoportosulnak újra. Ezt Valerij Geraszimov, az Ukrajnában harcoló orosz egyesített haderőcsoport nemrégiben kinevezett új parancsnoka „kézjegyének” nevezte.

A hírszerzési vezető úgy vélte, hogy Oroszország már nem tud fegyverrel és felszereléssel ellátni újabb mozgósítottakat, pedig a hírszerzés értesülései szerint újabb 500 ezer ember mozgósítására készülnek.

Közölte, hogy Kijev becslései szerint eddig Oroszországban mintegy 315 ezer embert mozgósítottak az Ukrajna elleni háborúban való részvételre. – Most újabb mozgósítást hajtanak végre Luhanszk és Donyeck megyék ideiglenesen megszállt területein. Ilyen tempójú háború mellett egyszerűen nem lesz ehhez ép férfilakosság – jegyezte meg. Szkibickij kifejezte meggyőződését, hogy további mozgósítások is várhatók Oroszországban. Kiemelte ugyanakkor, hogy már nincs elég fegyver az új alakulatok számára. – Az oroszok nem termelnek annyit, amennyit veszítenek. Moszkva megkezdte a felszerelések, fegyverek kiszállítását a raktárakból, de ezek az arzenálok már harminc vagy több éve állnak ott, így javítást, karbantartást igényelnek. Ötszázezer fős további mozgósítás esetén még nagyobb gondok merülnek fel az ellátásban. Ráadásul ez hatalmas mennyiség még Oroszország számára is, és negatívan fogja érinteni az Oroszországi Föderáció gazdaságát – fűzte hozzá a hírszerzési vezető.