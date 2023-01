Félmillió katona behívását rendelheti el Vlagyimir Putyin

Tavaly ősszel az egész világsajtón végigfutott, hogy szeptember 21-én Putyin részleges katonai mozgósítást rendelt el. Szakértők arra figyelmeztetnek, ha ezúttal egy nagyobb volumenű mozgósításra kerülne sor, a tavalyihoz hasonló zavargásokra kell számítani egész Oroszországban. A közösségi oldalakat akkor ellepték az oroszok meneküléséről szóló felvételek, sokan hagyták el hazájukat a posztszovjet országok irányába, például Grúziába.

Oroszok érkeznek a grúziai-orosz határra Verhnij Larsznál 2022. szeptember 30-án. Fotó: Olga Junaseva / MTI/EPA

Szkibickij hangsúlyozta, az orosz erők sikerei attól függenek, a katonák mennyire felszereltek és felkészültek, továbbá Ukrajna Nyugatról érkező katonai támogatásán is sok múlik. Washington éppen pénteken jelentette be, 3,75 milliárd dollár értékű újabb katonai támogatást nyújt Ukrajnának és európai szövetségeseinek. A külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eszközök között szerepelnek Bradley páncélozott gyalogsági harci járművek, tüzérségi rendszerek és föld-levegő rakéták is.

Ha Oroszország ezúttal veszítene, az Putyin összeomlását eredményezheti

– szögezte le Szkibickij, aki szerint a következő hat-nyolc hónapban kerülhet sor a végső ütközetekre.

A háborúban megrongált lakóház a délkelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Mariupolban 2023. január 5-én. Fotó: Alekszej Alekszandrov / MTI/AP

Korábban egyébként az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnyij is arról beszélt, Oroszország újabb nagy offenzívára készül. A tábornok azt sem tartja kizártnak, az ostrom Kijevet is érinteni fogja. Az ukránok egy esetleges északi támadástól is tartanak: pénteken ugyanis orosz katonákat és felszereléseket szállító vonat érkezett Belaruszba, a kontingens érkezését a belarusz védelmi tárca is megerősítette. Szkibickij azonban azt mondta, Aljakszandr Lukasenka országában mintegy 15 ezer orosz katona állomásozik, és akkor sem sikerült elfoglalniuk Kijevet, amikor 45 ezren voltak, pedig akkor Ukrajna sem készült fel a főváros elleni ostromra.

Rob Lee amerikai katonai szakértő ugyanakkor úgy látja, az orosz harctéri sikereket még egy nagy létszámú haderő sem tudja garantálni.

Álláspontja szerint továbbra is az a nagy kérdés, hogy Oroszország mennyire tudja beépíteni az újonnan mozgósított erőket. Hozzátette: a kevésbé jól képzett csapatok elsősorban a területek védelmére alkalmasak, mintsem támadó hadműveletek végrehajtására.