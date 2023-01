Közel húszezer katonát csoportosított Kijev a belarusz határhoz

Ukrajna 17 200 katonát csoportosított a Belarusszal közös határhoz – közölte a belarusz állami határbizottság (GPK) az SZB Belarusz Szegodnya című helyi lap hétfői jelentése szerint. A cikk szerint a belarusz határnál az Európai Unió szomszédos országai és Ukrajna fegyveres alakulatai mintegy 23 500 főt állomásoztatnak. A legtöbbet, 17 200-at Ukrajna, míg Lengyelország 3 700-at. A testület megállapította, hogy a belarusz határ mentén a szomszédos országok folytatják a „vasfüggöny” építését, amely nemcsak helyhez kötött műszaki építményekből és kerítésekből áll, de délen aknamezők is részét képezik. Idén január elsejéig több mint 980 kilométernyi különböző típusú műszaki akadályt építettek ki, ebből Lengyelország 202, Litvánia 553, Lettország 86, Ukrajna 141 kilométernyit – számolt be a határvédelmi hatóság.

Belarusz területén pilóta nélküli repülő eszközökkel is folyik légi felderítés. Az orosz „különleges hadművelet” kezdete óta 463 drónrepülést regisztráltak Belarusz államhatára mentén a GPK jelentése szerint.

Korábban Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök arról beszélt, hogy Ukrajna 15 ezer fős fegyveres alakulatot vont össze Belarusz határánál. A GPK elnöke, Anatolij Lappo tavaly november közepén arról számolt be, hogy az ukrán biztonsági erők szinte az összes hidat felrobbantották Homel és Mozir települések térségében, és megkezdték az összes híd felrobbantását Volhínia (Voliny) irányában is. Korábban a határbizottsága azt közölte, hogy a belarusz fél válaszlépésként megerősített építményeket emelt, aktívan alkalmaz védelemtechnikai eszközöket, és a munkálatokba bevonta a területi határőrizeti szervek harcászati egységeit is.

Borítókép: lengyel katonák a belarusz határon járőröznek Szudzialowo környékén 2021. december 9-én (Fotó: MTI/PAP/Marcin Obara)