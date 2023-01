„Oroszország új fejezetet nyitott a háborúban”

Joe Biden amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy az Egyesült Államok Abrams típusú harckocsikat küld Kijevnek, ezzel összehangoltan pedig Németország is közölte, hogy Leopard 2 harckocsikkal is segíti Ukrajnát az orosz támadás elleni védekezésben.

