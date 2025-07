Merz szerepet játszott abban, hogy Donald Trump úgy döntött, hogy valamilyen formában folytatja a Kijevnek nyújtott támogatást – közölte Németország külügyminisztere. – Csak örülhetünk annak, hogy a kancellár pragmatikus kapcsolatot épített ki az amerikai elnökkel, és hogy Németország hangja ismét hallható Washingtonban – mondta Johann Wadephul.

Merz és Trump – Németország járt közben Ukrajnáért? Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök döntése, hogy folytatja a katonai segítségnyújtást Ukrajnának, sok szempontból Friedrich Merz német kancellár erőfeszítéseinek eredménye – mondta Johann Wadephul német külügyminiszter a Bildnek adott interjúban.

Egész Európa Ukrajna oldalán áll. Az Egyesült Államok is kész folytatni a támogatást. Ez jelentős mértékben a német kancellár kezdeményezésének eredménye

– mondta, és hozzátette, „Friedrich Merz jelentős szerepet játszott ebben, mert a kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy Ukrajnát védi”.

Friedrich Merz felhívta Donald Trumpot, és elmondta, hogy most szükség van az Egyesült Államokra

– mondta Wadephul, hívta fel rá a figyelmet a TASZSZ orosz hírügynökség is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a héten bejelentette, hogy Washington hajlandó továbbra is fegyvereket és katonai felszereléseket szállítani Kijevnek, ha Európa fizeti a szállításokat. A folyamatot a NATO fogja koordinálni. A Fehér Ház vezetője szerint a szállítmányok 17 Patriot rendszert is tartalmaznak.