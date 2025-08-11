LengyelországTuskbotrány

Tuskék jachtra és orgiára is juttattak pénzt

A Covid időszaka már csak rossz emléknek tűnik, azonban nem Lengyelországban, ahol az elmúlt évek legnagyobb politikai botránya látszik körvonalazódni. A járvány utáni helyreállítási pénzekből ugyanis, úgy fest, Donald Tusk kormánya több kétes helyre is juttatott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 16:58
Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
A jobboldali PiS (Jog és Igazságosság párt) által megszerzett iratok egészen szürreális képet festenek. Donald Tusk és kormánya ugyanis elképesztő helyekre jutattott a PiS-kormány alatt befagyasztott uniós forrásokból.

Tusk komoly botrány elé néz
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Az információk szerint a koronavírus-járvány utáni helyreállítási pénzekből egészen hajmeresztő dolgokra is jutott. 

Ezt a pénzalapot eredetileg arra hozták létre, hogy a lezárások időszakában gazdaságilag nehéz helyzetbe került hotelek, szórakozóhelyek, éttermek és kocsmák újra lábra tudjanak állni. Ehhez képest azonban volt olyan, aki a támogatásból jachtot vett magának. Később a férfi az eset nyilvánossá válása után azzal védekezett, hogy ez lényegében saját vállalkozásának a diverzifikációja volt. 

A férfi ugyanis ezen jachtok bérbeadásával kívánta fedezni az étteremből kieső bevételt. 

Ennél azonban voltak pikánsabb költések is. A hírek szerint az alapból kapott támogatást egy swingerklub is. A létesítmény vezetője ugyanakkor közölte, az eredeti tevékenységhez nem köthetően fémmegmunkáló gépeket vettek belőle. Ezen kívül azért érdemes még megemlíteni a pizzériát, ami a támogatás összegét egy szoláriumra költötte. 

Tuskék mellényúltak 

A PiS az ügy kapcsán hangsúlyozta, hogy ez a legnagyobb politikai botrány Lengyelországban 1989 óta. Tobiasz Bochenski, a PiS európai parlamenti képviselője egyébként ígéretet tett rá, hogy a párt parlamenti ellenőrzéseket végez a támogatásokkal kapcsolatban, és minden „láncszemet” nyomon követ majd az ügyben. Tusk egyébként maga is vizsgálatot rendelt el.

A helyreállítási alap pénzeit az Európai Bizottság a PiS-kormány alatt befagyasztotta.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

