Orbán ViktorVlagyimir PutyinDonald Trump

Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó

Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni – fogalmazott a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy új videót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 16:26
Borítókép: Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Csudai Sándor) történelmi hét, trump, putyin, béke
Orbán Viktor
A videóban Orbán Viktor korábbi felszólalásait eleveníti fel, bejegyzéséhez pedig azt írta:

Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

