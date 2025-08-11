Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó

A videóban Orbán Viktor korábbi felszólalásait eleveníti fel, bejegyzéséhez pedig azt írta:
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt.
Az elnök Washington D. C. „felszabadítása napjaként” jellemezte lépését.
Több száz éves feszületet távolítottak el Nápoly egyik templomának bejáratától.
Az alaszkai találkozó felforgatta a világot.
