Újabb vezetőcsere az orosz inváziós erők parancsnokai között

Új parancsnoka van az orosz Nyugati Erők Csoportjának – jelentette néhány napja a brit hírszerzés, amit azóta más források is megerősítettek. Az orosz erők jobbszárnyáért, elsősorban Luhanszk megyéért felelős harccsoport élén Szergej Kuzovlev vezérezredest Jevgenyij Nyikiforov altábornagy váltja. A fejcsere több szempontból is érdekes.

Először is: a háború kirobbanása óta a Nyugati Erők Csoportjában ez a negyedik csere.

Úgy tűnik, a parancsnokok rendre alig néhány hónapig húzzák; a legutóbbit novemberben nevezték ki, és decemberben már mennie is kellett. Leváltásának pontos okairól persze csak találgatni lehet. Sajtóhírek szerint elégedetlenek voltak azzal, ahogy a kelet-ukrajnai Liman körüli támadás előkészítése haladt.

A brit hírszerzés és ukrán spekulációk szerint azonban az orosz vezetésen belüli megosztottság is közrejátszhatott a döntésben.

A találgatások szerint ugyanis alapvetően két tábor áll szemben egymással: Szergej Sojgu védelmi miniszter szövetsége Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel, illetve az invázió vezetésével megbízott Szergej Szurovikin tábornok és a Wagner-csoport zsoldoscsapatot irányító Jevgenyij Prigozsin köre.

Szergej Szurovikin korábban a szíriai műveletet vezette. Fotó: Alekszej Druzsinyin

A versenyben pedig úgy tűnik, most az utóbbiak állnak nyerésre. Az októberben kinevezett, „Armageddon tábornokként” is becézett Szergej Szurovikin nagyjából rendezte a sorokat, elkezdte újraszervezni a csapatokat, és új stratégiát alkalmaz. Ennek egyik csalhatatlan jele volt például, hogy olyan, politikailag kínos, ám katonailag teljesen logikus lépéstől sem riadt vissza, hogy novemberben kivonuljon Herszonból – az egyetlen megyeszékhelyből, amit sikerült elfoglalniuk. Eddigi munkájával, úgy tűnik elégedettek: újévkor legalábbis ő is kitüntetést kapott. A Wagner-csoport pedig szintén többször bizonyított. Lényegében megkerülhetetlen tényezővé, és az egyetlen, igazán hatékonyan harcoló csapattá nőtte ki magát.

Visszatérve Jevgenyij Nyikiforov kinevezésére, érdekesség, hogy ő „felfelé bukott”, amit állítólag annak köszönhet, hogy szorosan kötődik a Wagner-csoporthoz.

A brit hírszerzés szerint korábban a Keleti Erők Csoportjának parancsnokaként éppen Kijev ostromáért, Csernobil körzetének elfoglalásáért felelt tavasszal, ami mint ismert, csúfos kudarcot vallott.

Állítólag éppen ő volt az egyik, aki a leghangosabban bizonygatta, hogy az ukrán főváros elfoglalása „gyerekjáték lesz”. Most újra nehéz feladatot kapott, hiszen Luhanszknál folynak a leghevesebb harcok.

