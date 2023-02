Chantal Delsol: Tanúi vagyunk a keresztény kultúra eltörlésének

A woke-ideológia hatása nemcsak Franciaországban, hanem az egész világon érezteti hatását – közölte a Hirado.hu Chantal Delsol francia konzervatív gondolkodó szavait a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A párizsi Marne-la-Vallée filozófiaprofesszorát, a Hannah Arendt Kutatóintézet alapítóját először is arról kérdezték, mi történik a művelt nyugat egyik országában 2023-ban, nevezetesen Franciaországban, ahol azért vonultak utcára az emberek egy kistelepülésen, hogy ne vigyenek el a főtérről egy Szűz Mária-szobrot.

Tanúi vagyunk a kereszténység eltűnésének, a keresztény kultúra eltörlésének. Ezek az emberek nem akarják a keresztény kultúrát; keresztényellenesek és azt mondják: el kell felejteni ezt a kultúrát, mert csak alávetettséget hozott

– fogalmazott a filozófus. Fanatizmusnak nevezte azt a nemrég megtörtént esetet Kanadában, hogy könyveket égettek, mert azok keresztény szimbólumokat tartalmaztak.

– A keresztény kultúrának van vége – hangsúlyozta. – Szerencsére a keresztény vallás egyre erősebb, igaz, nem Európában, hanem Latin-Amerikában, Afrikában, de még Kínában is. A keresztény erkölcs viszont eltűnőben van, sőt azt kell mondanom, az erkölcsnek, az ilyesfajta gondolkodásnak, a jognak vége – fűzte hozzá Chantal Delsol.

Elmondta, a keresztényellenes cselekedetek elkövetői a felvilágosodás emberei, akik nagy többségükben ateisták, és nemcsak a kereszténység, hanem mindenfajta vallás ellen vannak.

A Kossuth rádió műsorában a Le Figaro francia napilapban nemrég megjelent esszéjéről is kérdezték a filozófust.

– Azért írtam meg ezt a cikket, mert két, látszólag különböző cselekmény történt Franciaországban. Az egyik során egy késsel hadonászó férfi többeket megsebesített egy pályaudvaron, köztük egy rendőrt is. A másik alkalommal támadás ért egy olyan egyesületet, amely felemeli a hangját azok ellen, akik nemváltásra buzdítják a gyerekeket. Kétfajta barbarizmus létezik: a vadember barbarizmusa, azoké, akiket nem neveltek, akik durvák, erőszakosak – magyarázta Chantal Delsol. – De létezik a civilizáltak barbarizmusa is. Ez a másodlagos barbarizmus, amit nagyon gyakran a magasan képzettek képviselnek, akik a gondolataikkal ölnek, ütnek. Szerintem akik gyerekeket nemváltásra buzdítanak, azok is barbárok. Ők nem késsel hadonásznak vagy fegyverrel ölnek, de ők is barbárok – tette hozzá.

A filozófus úgy véli, ezek az emberek, akik úgy dolgoznak, mint egy szekta tagjai, azt használják ki, hogy a gyerekek 10-12 éves korukban nagy változásokon keresztül mennek át, akkor kezdik megismerni magukat.

Chantal Delsol elképzelhetőnek tartja azt is, a következő lépés az lesz, hogy eltörlik a család elnevezést, és nem lesznek nemek.

Nem lesz majd anya és apa. Nagyon ijesztő, ami történik. Egyfajta közömbösséget érzek, teljes káoszt

– jelentette ki. Hozzáfűzte: – A magam eszközeivel természetesen harcolok ez ellen, és szerencsére vagyunk egy páran, akik harcolunk. Sajnos a társadalom 90 százaléka tanulatlan ember, és a helyzet egyre rosszabb lesz. Franciaországban a teljes oktatási rendszerrel gond van.

– A keresztényeknek el kell fogadniuk, hogy újra a pogányság uralma jött el, és kisebbségbe szorulnak – nyilatkozta lapunknak adott korábbi interjújában Chantal Delsol, miután a Budapest Forum for Christian Communicators elnevezésű konferencián is felszólalt. Akkor arról is beszélt, nem osztja a negatív utópiát, miszerint az iszlám vallás hívei – akik immár több millióan élnek Franciaországban – a hatalmat is átvehetik, de helyi fegyveres konfliktusok kialakulását is elképzelhetőnek tartja.