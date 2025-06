Jürgen Klopp is beleállt a klubvilágbajnokságba, idiótának nevezte a FIFA vezetőit

Jürgen Klopp sincs a klubvilágbajnokság támogatói között Fotó: PA Wire/Adam Davy

Mi lesz a következő idényben?

Végső soron a német a jövőbe is tekintett, szerinte a következő idényben a tornán részt vevő csapatok nagy hátrányt élvezhetnek ősszel a kipihent árdákkal szemben (Barcelona, Liverpool), miután sokkal rövidebb idejük lesz a felkészülésre, amely súlyos sérülésekhez is vezethet. A végső győzelemre is esélyes Manchester City például csak öt hetet kap a felkészülésre a következő évadra, ha eljut az egyesült államokbeli klubvilágbajnokság döntőjébe. S ezalatt valamikor a játékosoknak is el kéne menniük pihenni.

– Attól tartok, hogy a következő szezonban példátlan mennyiségű sérülés lesz. Ha nem a szezon alatt, akkor a világbajnokság alatt vagy után. Folyamatosan azt várjuk a labdarúgóktól, hogy minden meccshez úgy álljanak hozzá, mintha az lenne az utolsó. Nem folytathatjuk ezt így. Pihenőt kell adnunk nekik, mert anélkül nem tudják hosszú távon a legjobb formájukat hozni, és ha ezt nem tudják megtenni, az egész termék veszít az értékéből.