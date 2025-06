A nézők főleg Messire kíváncsiak, de sokkal nagyobb dobások jönnek

A tizenkét európai csapatból kilenc jutott tovább az egyesült államokbeli klubvilágbajnokság csoportköréből, hozzájuk négy brazil, egy amerikai, egy mexikói és egy szaúdi együttes csatlakozott a nyolcaddöntőbe. A klub-vb-n már lejátszottak 48 mérkőzést , és már csak 16 van hátra, de a folytatásban jön az egyenes kieséses szakasz, és ezzel együtt a várhatóan legizgalmasabb rész, még ha nem is az afrikaiak és az óceániaiak részéről. Brazil házirangadó, Lionel Messi a PSG ellen, korábbi BL-döntő- és El-finálé-visszavágó – többek között ezek várnak ránk a következő napokban.

A Palmeiras veretlenül, csoportelsőként jutott a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol mind a négy brazil csapat ott lesz (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A klubvilágbajnokság nyolcaddöntőinek menetrendje (magyar idő szerint): június 28., szombat: Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil), Philadelphia 18.00

Benfica (portugál)–Chelsea (angol), Charlotte 22.00 június 29., vasárnap: Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai), Atlanta 18.00

Flamengo (brazil)–Bayern München (német), Miami 22.00 június 30., hétfő: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil), Charlotte 21.00 július 1., kedd: Manchester City (angol)–al-Hilal (szaúdi), Orlando 3.00

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz), Miami 21.00 július 2., szerda: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói), Atlanta 3.00

Palmeiras–Botafogo

Míg az argentinok csalódottak lehetnek a River Plate és a Boca Juniors kiesése miatt, addig a brazilok közül minden csapat továbbjutott. Közülük kettő egymás ellen csap össze a nyolcaddöntőben: a rekordbajnok Palmeiras és a Libertadores Kupa-címvédő Botafogo, azaz a legutóbbi három brazil bajnokság győztesének meccse nyitja az egyenes kieséses szakaszt. Az elmúlt öt párharcuk egyikét sem tudta megnyerni a Sao Pauló-i klub, amely az Inter Miamit és a Portót is megelőzve nyerte a csoportját. A Rio de Janeiró-i Botafogo eközben a BL-győztes PSG-t is legyőzte – nem csupán a hangulat miatt lesz tehát érdemes követni a brazil házirangadót.

Benfica–Chelsea

A klub-vb előtt reálisnak látszott ennek a nyolcaddöntőnek a létrejötte, ám kissé váratlan módon közülük a Benfica zárt elsőként, a Chelsea pedig másodikként. A portugálok a Boca Juniors elleni döntetlen után az Auckland Cityt kiütötték, majd a Bayern Münchent is legyőzték, így hét ponttal zártak a C csoport élén. A Konferencialiga-győztes londoniak eközben a kvartettjük két szerényebb képességű együttesét legyőzték, de a brazil Flamengo elleni meccs második félidejében összeomlottak, így másodikként zártak. A 2012-es BL-negyeddöntőből és a 2013-as El-fináléból is a Chelsea jött ki győztesen, így a Benficának van miért visszavágni.

A Benfica csoportelső lett, de így a Chelsea-t kapta ellenfélként (Fotó: Anadolu/AFP/José Hernández)

Inter–Fluminense

A BL-döntős Inter nem bírt a Monterrey csapatával, majd a japán Urava ellen is megszenvedett, de végül a River Plate legyőzése csoportelsőséget ért. A 2023-as Libertadores Kupát megnyerő Fluminensének is a kezében volt az első hely a Dortmund elleni döntetlen után, de a Mamelodi Sundowns elleni döntetlen miatt végül a németek beelőztek. A két csapat még sosem találkozott, bár 2023-ban az Inter BL-győzelme esetén ők is játszhatták volna a klub-vb fináléját. Valamelyikük a mostani torna negyeddöntőjében akár vissza is vághat a Manchester City ellen elszenvedett vereségért.

Manchester City–al-Hilal

Pep Guardiola csapata ugyanis 2023-ban épp az Inter, majd a Fluminense ellen nyerte a két nemzetközi trófeáját. Ezúttal a szaúdi kirakatcsapat, az al-Hilal elleni siker esetén találkozna ismét valamelyikükkel, de Simone Inzaghi együttesén nem lesz könnyű túljutni, még a Juventus elleni magabiztos, 5-2-es győzelmet látva sem. A szaúdiakkal a Real Madrid sem bírt, ráadásul az eddigi egyetlen, City elleni meccsét a rijádi együttes nyerte, még 2012-ben. Nem kizárt, hogy ez a párosítás hozza a leglátványosabb nyolcaddöntőt.

PSG–Inter Miami

Az egyik legjobban várt mérkőzés viszont ez lesz, méghozzá főleg Lionel Messi miatt. A nyolcszoros aranylabdás futballista 2023-ban éppen a PSG-től igazolt Floridába, ahol azóta Ligák Kupája-győztes is lett. A párizsiak viszont ennél is magasabbra jutottak, hiszen május 31-én történetük első BL-trófeáját szerezték meg. Azt a müncheni döntőt és az Atlético Madrid elleni 4-0-s sikert látva nem lenne kérdéses, hogy Luis Enrique együttese a párharc esélyese. Messiék azonban a hazai (egyesült államokbeli) pályára és a PSG Botafogo elleni vereségére támaszkodhatnak, amikor a reménysugarat keresik.

Lionel Messi remek szabadrúgásgólt szerzett a csoportkörben (Fotó: Xinhua via AFP)

Flamengo–Bayern München

A PSG mellett a Bayern is egy győzelemre van egy egymás elleni negyeddöntős párharctól. A müncheniek az Auckland City 10-0-s kiütése után a Boca Juniorsszal is nehezen bírtak, a Benficával pedig egyáltalán nem, így a második helyre csúsztak. A brazil bajnokságban pillanatnyilag éllovas Flamengo viszont a Chelsea-t is megelőzve az élen zárt a D jelű kvartettben. Vasárnap este a Bayern Miamiban állíthatja meg a rióiak nagy menetelését.

Real Madrid–Juventus

Már a csoportbeosztásnál látszott, hogy a Real Madridra igazi rangadó vár a nyolcaddöntőben továbbjutás esetén. Utóbbi végül még az utolsó csoportmeccsen is veszélyben forgott, de a Salzburg elleni siker első helyet ért. A Manchester City helyett így a Juventus lesz az ellenfél, azaz Xabi Alonso együttesére a 2017-es BL-döntőben legyőzött csapat vár. A torinóiak az első két csoportmeccsükön kiütéses győzelmet arattak, de a City elleni háromgólos vereség nem sok jóval kecsegtet a spanyolok elleni rangadó előtt.

Dortmund–Monterrey

A csoportkör egyik legnagyobb meglepetését a Monterrey okozta azzal, hogy az Intertől és a River Plate-től sem kapott ki, majd az Urava Red Diamonds elleni siker továbbjutást is ért. Sergio Ramosék az ágrajzra sem panaszkodhatnak, hiszen az előzetes kiemelések alapján a csoportelsők közül a Dortmund az egyik legkönnyebb ellenfél, de persze ezt a pályán is meg kell mutatniuk a mexikóiaknak. A dortmundiaknak a Mamelodi Sundowns ellen három kapott gól is belefért, de elöl sem voltak magabiztosak a másik két meccsükön. Az egyik legkiegyenlítettebb nyolcaddöntőnek ígérkezik az utolsó párharc, amely győztesére a Real Madrid vagy a Juventus vár a július 5-ei negyeddöntőben.