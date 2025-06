Valóban 48 meccs után kezdődik el az igazi klubvilágbajnokság?

A csoportkör végéhez érve érdemes mérleget vonni, mennyire sikerült jól a 48 mérkőzéses előjáték. Minden Gianni Infantino FIFA-elnök milliárd dolláros törekvése miatt történt? Egyáltalán miért kell 32 csapat, jövőre pedig 48 nemzet a világbajnokságon, miközben a pályák állapota és a hőség is kihívás elé állítja az amúgy is leterhelt focistákat? Mindenesetre a 38. születésnapját a pályán ünneplő Lionel Messi motivált, össze is csaphat a korábbi párizsi társaival. A brazilok mind a négy csapata versenyben van. A nyolcaddöntőkkel kezdődik az igazi küzdelem.

Gianni Infantino FIFA-elnök a kritikák kereszttüzébe került a 32 csapatos klubvilágbajnokság miatt Fotó: ROB KIM/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gianni Infantino nem hátrál meg

Egymilliárd dollárt osztanak szét a részt vevő csapatok között az első 32 csapatos klubvilágbajnokságon. Ez érthetően nyomós érv az indulásra még a nagy európai kluboknak is. Ugyanakkor sportszakmailag nehezen értelmezhető, hogy az Auckland City 10-0-ra kikapott a Bayern Münchentől. A nagy klub- és válogatott tornáknál azonban egyértelműen megfigyelhető trend, hogy folyamatosan nő a résztvevők száma. Ahogy az Egyesült Államokban zajló klub-vb-n is érdektelenségbe fullad mondjuk egy Wydad Casablanca–al-Ain párosítás, úgy a jövő évi világbajnokságon sem várható, hogy telt házat vonz Üzbegisztán pályára lépése. Gianni Infantino mestertervének első fejezete, a klubvilágbajnokság eddig nem váltotta meg a világot.

