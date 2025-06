Mi lesz a klubvilágbajnokság sorsa? Hatalmasat bukhat a FIFA és Infantino

A profi labdarúgók nemzetközi szövetsége (FIFPRO), valamint számos játékos és edző korábban felszólalt már a 32 csapatos klubvilágbajnokság ellen, mondván, az eddig is igen szűkös versenynaptárba a hátuk közepére sem kívánják ezt négyévente – idáig minden évben decemberben, mindössze hét csapattal, pár nap alatt lezajlott ez, de ugye abban kevesebb volt a biznisz. Az meg már tényleg csak az abszurditás csimborasszója, hogy olyan együttesek, mint a hazájában bajnok Liverpool és Barcelona nem lehet ott (mondvacsinált ok: országonként két induló), de Infantino kérésére Lionel Messi együttese, az Inter Miami indulhat, míg Európából az osztrák Salzburg is...

A klubvilágbajnokság trófeája, amit a New York-i Tiffany ékszerészház tervezett (Fotó: Luke Hales)

Nagy égés lehet már a klubvilágbajnokság nyitómérkőzésén

Egy nappal a kezdés előtt úgy néz ki, a szurkolók is egyértelműen üzentek a FIFA elnökének: nem kérünk ebből, semmi értelme. Az Inter Miami és az egyiptomi al-Hilal nyitómeccsére még mindig rengeteg, közel 30 ezer jegy keresi a gazdáját. Decemberben még arról lehetett olvasni, hogy a Ticketmasteren 349 dollár volt a legolcsóbb jegy a találkozóra, májusban már 230 dollárra hozták le az árát, jelenleg pedig akár 69 dollárért is jegyhez lehet jutni – az érdeklődés így sem nőtt, sőt.

A FIFA új ötlete a probléma megoldására: a helyi egyetemisták mindössze 20 dollárért vehetnek egy belépőt, mellé pedig további négyet kapnak ingyen. Azaz mindössze négy dollárért (1300 forintért) lehet megnézni a klub-vb-n öt meccset. A szövetség a The Athleticnek nem is tagadta ezt az ötletet, sőt egy tag szerint jó is ez, miután így a fiatalok rengeteg magas színvonalú mérkőzést láthatnak.

Egy nappal a klubvébé nyitómérkőzésére még szinte az összes szektorba lehet jegyet venni (Fotó: Ticketmaster)

Gianni Infantino és a szövetség szerint a belépők árainak csökkenése tervezett volt, miután dinamikus jegyértékesítést alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a jegyárak változhatnak. Ugyanakkor ezen rendszer lényege pont az, hogy a kereslet függvényében változnak az árak, azaz, hogy mennyi embert érdekel az esemény.

A klub-vb esetén pedig jól látszik: elenyésző azon fociszurkolók száma, akik a helyszínen néznék meg a meccset, így jutottunk el a 85 százalékos árcsökkenéshez is.

Ezt a fajta jegyvásárlási rendszert a FIFA a jövő évi világbajnokságon is alkalmazni fogja.