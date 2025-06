Liverpoolban cseppet sem bánnák, ha a Manchester City kupát nyer

De az eredményeket tekintve már többé-kevésbé önmagukra emlékeztettek a manchesteriek, ez pedig figyelmeztető jel lehet a Liverpool számára is, amely a Premier League-idény végéhez közeledve láthatóan kiengedett. Egész tavasszal döcögött a gépezet, a bajnoki cím elhódítása után pedig be is döglött, április vége után egy meccset sem nyertek meg a Vörösök.