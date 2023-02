Scholz: Oroszország egyedül viseli a felelősséget a háborúért

Oroszország ok nélkül rontott rá Ukrajnára, és egyedül viseli a felelősséget a háborúért – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár egy vasárnapi lapinterjúban. A szociáldemokrata politikus a Bild am Sonntag című német lapban közölt interjúban kiemelte, hogy Oroszország az Ukrajna elleni háborúval szembeszegül az „európai békerenddel”, amit nem lehet tétlenül szemlélni, ezért Németország pénzügyi és humanitárius segítségnyújtással, valamint fegyverszállításokkal is támogatja védekezést.

Mindez nem veszélyezteti Németország biztonságát, hiszen a fegyverszállításokat gondosan mérlegeltük és szorosan összehangoltuk szövetségeseinkkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, ez a közös fellépés pedig megakadályozza a háború eszkalálódását

– fejtette ki Olaf Scholz.

Aláhúzta, hogy Vlagyimir Putyinnal telefonon folytatott megbeszélésein rendre „nagyon világosan” az orosz elnök tudomására hozza, hogy „Oroszország egyedül viseli a felelősséget a háborúért”. Boris Johnson egykori brit kormányfő azon állításával kapcsolatban, miszerint Vlagyimir Putyin a háború megindításának hónapjában, 2022 februárjában rakétacsapással fenyegette meg egy telefonbeszélgetésük során, Olaf Scholz azt mondta: az orosz elnök „nem fenyegetett meg sem engem, sem Németországot”.