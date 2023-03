Baloldali gyűlöletkeltés a spanyolországi nőnapi felvonuláson

Már előre érezni lehetett a levegőben a feszültséget, mivel a 8M néven ismertté várt madridi rendezvényeken a tavalyihoz hasonló megosztottság mellett vonultak fel a nők. Az egyik csoport, amelyhez a baloldali kormánykoalíció tagjai is csatlakoztak, elsősorban a nők elleni erőszak, valamint a szexista bűncselekmények felszámolását, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséget követelte. Velük azonos időben azonban indítottak egy másik menetet is a Madridi Feminista Mozgalom irányítása alatt, akik a baloldali kormány sarkalatos törvényeinek visszavonását – köztük a 16 évesek szabad nemi önrendelkezését biztosító transztörvény –, valamint az azt kidolgozó szélsőbaloldali egyenlőségi tárca vezetőjének, Irene Monterónak a lemondását követelték. A madridi feministák oldalán vonult fel a jobboldali Néppárt is.

A menet legnagyobb botrányát Irene Montero jobbkeze, Ángela Rodriguez ‘Pam’ kavarta, aki egy olyan fiatal lányokból álló csoport élére állt, amely azt skandálta, hogy

„de kár, hogy Abascal anyja nem tudott abortuszt kérni”.

A szöveggel a jobboldali Vox vezetőjét, Santiago Abascalt sértegették, aki ellenezte a baloldali koalíció által kidolgozott és a közelmúltban elfogadott új abortusztörvényt, amelynek értelmében 16 éves kortól egyetlen fiatal nőnek sincs szüksége szülői beleegyezésre ahhoz, hogy terhességmegszakítást kérjen.

A Vox vezetője csütörtökön ‘Pam’ azonnali lemondását követelte. A párt saját Twitter-oldalán is közzétette a videót egy Pedro Sánchez miniszterelnöknek címzett üzenettel, amelyben az áll, hogy remélik, mielőbb meneszti az esélyegyenlőségi államtitkári pozícióban lévő képviselőt. A Vox hozzáfűzte, hogy amennyiben nem történik meg a nő eltávolítása, azzal a „Sánchez-kormány átlép egy határvonalat”, miután

a történteket a párt gyűlölet-bűncselekményként értékeli.

A szintén Vox-os Agustin Rosety szerint is aggasztó, hogy a spanyol kormány élén van egy politikus, „aki gyűlöletet szít egy ellenzéki párt vezetője ellen”, miközben – elvileg – folyamatosan azon dolgozik, hogy az ilyen típusú bűncselekményeket visszaszorítsa.

A Vox kongresszusi szóvivője, Iván Espinosa de los Monteros csütörtökön az ülésteremben beszélt az esélyegyenlőségi államtitkár „szégyenteljes” szerepléséről, amit komolytalannak és rendkívül „alacsony szintűnek” nevezett, majd követelte Pedro Sánchez azonnali távozását.

Az események – a baloldal bánatára – szoros összefogásra ösztökélték a jobboldali pártokat. A Vox az őket rendszeresen kritizáló néppárti vezető, Alberto Núñez Feijóo szolidaritását is megkapta, aki szerint „nem lehet mindent megengedni a politikában”, és az olyan viselkedésminták, mint amit ‘Pam’ tanúsított szerdán, „igazságtalanok és az ilyen esetekben a kormánynak ezt nyíltan el kell ítélnie”. A végén együttérzését fejezte ki Abascallal és családjával a gyűlölködés kapcsán.

A jobbközép Ciudadanos szóvivője, Inés Arrimadas szerint sincs rendben, hogy olyan emberek képviselik a spanyol nőket, mint az egyenlőségi államtitkár, majd leszögezte, hogy „kikéri magának, hogy az ő nevében beszéljen”, ezután támogatásáról biztosította Abascalt.

A baloldalnak az egyre terebélyesedő botrány ellenére meg sem fordul a fejében az államtitkár menesztése.

Az elnökségi miniszter, Félix Bolaños közölte, hogy nem áll szándékában „semmiféle vitába bocsátkozni senkivel”, de tény, hogy „nem ért egyet” kollégája viselkedésével. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nem kívánják erre a történetre helyezni a hangsúlyt”, mert sokkal jobban érdekli őket az a rengeteg nő, akik a jogaik érvényesítése érdekében vonultak fel március 8-án.

A gazdasági alelnök, Nadia Calviño közölte, hogy nem látta a közösségi médiában elterjedt felvételt, de nem tartja azt helyénvalónak. Ő volt eddig az egyetlen, aki felszólította szélsőbaloldali partnereiket, hogy „vegyenek vissza a hangnemből” és összpontosítsanak inkább a feladataikra.

Borítókép: Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA-EFE/Javier Lizón)