Deutsch Tamás: Ez arrogancia és magyargyűlölet

Visszatérve a mostani nyilatkozva, illetve a „megszállós” párhuzamra, Deutsch Tamás egy régi lengyel viccet idézett fel a kommunizmus idejéből:

A Jaruzelski-rendszerben azt írják az újságok, hogy ötven százalékkal nőtt az életszínvonal. Hogyan? A lengyelek télen éheztek és fáztak, nyáron már csak éheznek.”

Megjegyezte, ilyen „előrelépés” jutott most eszébe a német politikus szavai kapcsán.

Komolyra fordítva a szót, ez ismét egy arrogáns hatalmi megnyilatkozás, másrészt, ez újfent nettó magyargyűlölet. Szomorú, de már megszoktuk, hogy jó néhány balos EP-képviselő abból próbál politikai tőkét kovácsolni magának, hogy a lehető legszélsőségesebb, a valóságtól teljesen elrugaszkodott gyűlölködő megállapításokat tesz Magyarországra. Más napokon meg pont ők papolnak európai értékekről és jogállamiságról, aztán mégis gond nélkül gyaláznak nemzeteket, országokat

– hangsúlyozta Deutsch Tamás a Mandinernek.

A fideszes politikus szerint a fentebbi magyarázkodás a németek részéről, csupán játék a szavakkal, ráadásul a kormányt is az emberek választják, az ő döntésüket is tiszteletben kell tartani. Szerinte a kiéheztetés emlegetése is erre utalt, minden utólagos magyarázkodás dacára. „Barley egy európai baloldali politikus, aki nem tesz mást, mint a Gyurcsányéktól jól ismert gyalázkodást közvetíti. Rajta keresztül a magyar dollárbaloldal beszél” – fogalmazott.

Kitért arra is,

nem véletlen az időzítés, hiszen közeleg március 31-a, ami egy határkő, addig kell ugyanis újabb feltételeket teljesítenie hazánknak az uniós források folyósítása érdekében.

Deutsch leszögezte: a magyar kormány minden javaslatot időben elküldött Brüsszelnek, ott azonban késlekednek a válasszal. Pedig a dolgok menete az lenne, hogy miután a tárgyalásokon megállapodás születik, az Országgyűlés végrehajtja a szükséges törvénymódosításokat. Ez eddig így is volt, ám miután ennek ellenére jöttek az újabb és újabb észrevételek, a kabinet most az utolsó részletig le akarta egyeztetni az igazságszolgáltatást érintő javaslatcsomagot.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)