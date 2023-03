Fiatal lányt erőszakolt meg egy román férfi Bécsújhelyen

A letartóztatását kérte az osztrák ügyészség annak a 21 éves román férfinak, aki vasárnap egy bécsújhelyi étterem mosdójában megerőszakolt egy 13 éves kislányt. A fiatalt vasárnap hajnalban, fél egy és négy óra között támadta meg két férfi: egyikük megerőszakolta, a másik pedig videóra vette bűncselekményt. A felvétel azóta bejárta a közösségi oldalakat is. A Kurier napilap értesülései szerint a lánynak tudatmódosító szert kevertek az italába, melyet nemcsak a vizsgálatok mutattak ki, de a rendőrség is arról számolt be, a lány nem emlékezett semmire a történtekből.

Az osztrák sajtó arról cikkezett, KO-cseppeket keverhetett a férfi a fiatal lány italába, ami tulajdonképpen nyugtató hatású drog és gyakran alkalmazzák szexuális bűncselekmények elkövetése során. Gyakori használata azonban függőséget, túladagolása pedig halált okoz.

In der Nacht auf Sonntag wurde eine 13-Jährige in Wiener Neustadt (NÖ) vergewaltigt. Die Polizei hat nun Fotos von dem Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise. https://t.co/6VNoa7GbxD pic.twitter.com/7MBA3yPAVH — Kronen Zeitung (@krone_at) March 15, 2023

A román férfit szerda este vették őrizetbe az osztrák rendőrök nem messze Bécsújhelytől, Gloggnitz városában. A férfi ekkor már arra készült, hogy Romániába menekül.

Borítókép: Illusztráció: osztrák rendőrautó Bécsben. (Fotó: AFP/Starpix)