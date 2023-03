Kiderült, miért került kórházba Ferenc pápa

Légúti fertőzés miatt szállították kórházba szerdán Ferenc pápát – írta a BBC. A Vatikán közleménye szerint az egyházfő nehezen lélegzett az elmúlt napokban, de nem Covid–19-től szenved (korábban be is oltatta magát koronavírus ellen). A brit közszolgálati csatorna információi szerint az éjszakát legszűkebb munkatársaival és testőreivel biztosan az intézményben tölti. Ferenc pápa egyébként még kamaszkorában, egy fertőzés miatt elveszítette fél tüdejét, amivel megtanult együtt élni, de légzőszervének kapacitása nem ugyanolyan. Ahogyan önéletrajzírója fogalmazott, „kicsit lassabb, de jól van”.

Egyébként egészségügyi források szerint „addig marad a vizsgálatokra, ameddig csak szükséges.”

Előtte a szentszéki szóvivő csupán annyit árult el, hogy „korábban betervezett vizsgálatok” miatt vitték Ferenc pápát a Gemelli klinikára. Mint arra a BBC is emlékeztetett, sűrű napok várnának a szentatyára, hiszen most következik virágvasárnap, és közeledik húsvét is.

Egyébként Ferenc pápa szerda reggeli audenciáján még úgy tűnt, jól van, bár az AFP hírügynökség megjegyezte, hogy mintha grimaszolt volna, mikor járművébe segítették.

Ferenc pápa szerdai audenciáján. Fotó: Ettore Ferrari

Az MTI emlékeztetett rá, hogy a Vatikántól nem messze lévő klinikán 2021-ben vastagbélszűkület miatt is műtötték. Ferenc pápa több mint egy éve térdproblémákkal küzd, és bár emiatt többször jelent meg kerekesszékben a nyilvánosság előtt, mind ez idáig nem egyezett bele a műtétbe. Az elutasítást azzal indokolta, hogy szervezete nem reagált jól az altatásra a korábbi műtét idején. A pápa december elmondta, hogy már előkészítette lemondólevelét arra az esetre, ha egészségi okok miatt többé nem lenne képes ellátni feladatait. Azt ugyanakkor többször leszögezte, hogy egyelőre nem tervezi lemondását.

A katolikus egyházfő a tervek szerint április 28. és 30. között Magyarországra érkezik, ezzel hazánk lesz az egyetlen ország Olaszországon kívül, amelyet Ferenc pápa kétszer is meglátogat.

Borítókép: Ferenc pápát felsegítik pápamobiljára a vatikáni Szent Péter téren a hetenkénti általános kihallgatásának végén, 2023. március 29-én. Az audiencia után a római katolikus egyházfőt előzetesen tervezett kivizsgálásra egy római kórházba szállították (Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino)