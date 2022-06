Ismét Ferenc pápa lemondásáról találgat a sajtó

Azzal, hogy augusztusban L’Aquila városába látogat a celesztiánus perdonanza (búcsú) ünnepre, Ferenc pápa muníciót adott azoknak a találgatásoknak, hogy lemondását tervezi – írta az Associated Press. Az amerikai hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az ünnepet 1294-ben V. Celesztin pápa alapította – az egyik katolikus egyházfő, aki lemondott pozíciójáról. A politikában és kánonjogban járatlan szerzetes akkor rossz egészségi állapotával, a magányosság utáni vágyódással, a tapasztalatlanságával indokolta döntését.

Sírjához 2009-ben XVI. Benedek is ellátogatott L’Aquilába, majd négy évvel később követte példáját, és szintén lemondott a pápaságról.

Közben a vatikáni folyosókon ismerős sajtó szerint más jelei is vannak annak, hogy Ferenc pápa ugyancsak a visszavonulást fontolgatja. Az egyik ilyen a 85 esztendős egyházfő romló egészségi állapota. A szentatya először májusban jelent meg kerekesszékben, hivatalosan orvosai tanácsára, kiújult térdfájása miatt. Úgy tűnik, a nyavalya nem múlik, a kerekesszéket azóta is igénybe veszi olykor, a vasárnapi pünkösdi misét is ülve követte. A felvételeken is látszik, hogy nehezen mozog, a sok utazás bizonyára megterhelő neki, szakemberek szerint már régen csípőprotézisre lenne szüksége. Kés alá feküdni viszont állítólag nem akar a tavalyi sérvműtétje során az altatásban szerzett rossz tapasztalatok miatt.

Az AP szerint ugyancsak ezt a lemondási teóriát erősíti, hogy Ferenc pápa nemrégiben közölte, augusztusban 21 új bíborost nevez ki.

Közülük 16 nyolcvan év alatti, tehát részt vehet egy esetleges pápaválasztáson. Azt persze nem tudni, hogyan szavaznának, de mindenképpen erősítenék azt a tábort, aki Ferenc pápa által kiszemelt utódról dönthetne.

Ezután a szentanya egy kétnapos egyháztanácsot is tart, ahol tájékoztatja a bíborosokat reformterveiről. A hírügynökség rámutatott, hogy ez is szokatlan, hiszen augusztustól szeptember közepéig a Vatikán általában „szabadságra megy”. Az, hogy Ferenc pápa ilyen nagy terveket sző erre az időszakra, azt jelezheti, hogy készül valamire.

Az egyházfőhöz közel álló hondurasi bíboros, Óscar Rodríguez Maradiaga ugyanakkor tagadta, hogy Ferenc pápa fontolgatná a lemondását.

Christopher Bellitto egyháztörténész pedig azt nyilatkozta az AP-nek, ugyan a legtöbben arra számítanak, hogy Ferenc pápa előbb-utóbb valóban leköszön, azonban erre aligha fog sor kerülni XVI. Benedek halála előtt. Márpedig a 95 esztendős leköszönt egyházfő, ha megrendült egészséggel is, de még aktív, és olykor látogatókat is fogad. A szakértő úgy vélte, hogy talán nem érdemes túl sokat belelátni a szentatya l’aquilai látogatásába.

A Vatikán korábban többször leszögezte, hogy fájdalmai ellenére a szentanya nem tervezi lemondását, sőt időskori aktivitására úgy tekint, mint nagyszerű példamutatásra.

Borítókép: Ferenc pápát kerekesszéken tolják a vatikáni VI. Pál terembe, ahol a női szerzetesrendek vezetőit fogadja 2022. május 5-én. Ez volt az első alkalom, hogy a pápa, akit kiújult térdfájása miatt orvosai tanácsoltak el a gyaloglástól, kerekesszéken érkezett egy találkozóra (Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino)