Lapozó: Spanyolország megszünteti az ételpazarlást

A spanyol kormány az ételmaradékok elajándékozására kényszeríti az éttermeket

A miniszterek tanácsa kedden jóváhagyta az új hulladékellenes törvényt, amelynek célja az élelmiszer-pazarlás megszüntetése és az el nem fogyasztott ételek jobb felhasználásának elősegítése. Egy 2020-as felmérés szerint évente több mint egymilliárd kiló élelmiszer kerül a szemétbe, ami a spanyol kormány szerint fenntarthatatlan. Az új előírások az élelmiszerlánc minden szereplőjét arra kötelezik, hogy készítsenek egy tervet a pazarlás megszüntetésére. Aki nem mutatja be az erről szóló dokumentumokat, azt kétezertől hatvanezer euróig terjedő bírsággal is sújthatják, sőt a visszaeső szabályszegők akár 500 ezer eurót is fizethetnek a hanyagságért. A bárokat és az éttermeket arra kötelezik majd, hogy többletköltség nélkül kínálják fel vendégeiknek az általuk el nem fogyasztott ételeket. A szabály alól egyedül a korlátlan fogyasztást biztosító étkezdék mentesülnek. A vendéglátóhelyeknek gondoskodniuk kell az odaadott ételek megfelelő csomagolásáról is. Az élelmiszeripar összes szereplőjének követniük kell majd egy hierarchiát, melynek élén az élelmiszerbankok állnak. A megmaradt élelmiszert tehát szemétbe dobás helyett el kell adományozniuk. Ha ez már nem kivitelezhető, akkor meg kell fontolniuk az élelmiszerek átalakításának lehetőségét, így például a romlásnak indult gyümölcsök lekvárrá alakítását. A rangsor harmadik helyén az állatok állnak, majd ha már általuk sem fogyaszthatók el a megmaradt élelmiszerek, akkor ipari felhasználásra kell elkülöníteni őket, melynek során komposztot vagy bioüzemanyagot állíthatnak elő belőlük. A törvény rövidesen a parlament elé kerül, és ha az elfogadási folyamat akadálymentes lesz, akkor 2023 elején érvénybe is lép.

Forrás: Rtve.es, Twitter.com

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Flickr)