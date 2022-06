Lapozó: Marine Le Pen szerint az olajembargó ostobaság volt

Az erőfeszítések ellenére továbbra is rendőrhiány van Svédországban

Húszezerről huszonkétezerre emelkedett a rendőrség létszáma az utóbbi években, de a testület így sem tud lépést tartani a robbanásszerűen bővülő bűnözéssel.

A rendőrségi szakszervezet megbízásából készült felmérésben kétezer rendőrt kérdeztek meg. A felmérésből kiderült, hogy az esetek 23 százalékában, amikor az intézkedő rendőrnek erősítésre lenne szüksége, egyedül marad a szituációban. A szervezet vezetője szerint a létszámkérdés mellett rendezni kellene a rendőrök fizetését, és más módon is értékelni a munkájukat, ami segítene abban, hogy meg is lehessen tartani a munkaerőt. Az országos rendőrparancsok egyetért a szakszervezettel, szerinte is béremelésre van szükség. Anders Thornbeg szerint aggasztóak a jelek, és a felmérés sokat elárul a testület nehéz helyzetéről.

Forrás: Sveriges Radio

Marine Le Pen: Az olajembargó ostobaság volt

Marine Le Pent kedden a Franceinfo televízióban kérdezték az Európai Unió hatodik szankciós csomagjáról, azon belül az olajembargóról. A Nemzeti Tömörülés elnöke a franciaországi parlamenti választások első fordulója előtt hat nappal közölte, hogy az uniós olajembargó ostobaság volt Brüsszel részéről, és egyben nagyon káros a francia emberek számára. Ezért ha ő képviselte volna Franciaországot, biztosan nem szavazta volna meg.

A képviselőjelölt kifejtette, hogy az Európából kitiltott kőolajat Oroszország egyébként még magasabb áron más partnereknek – például Indiának – adja majd el, ezért Európa a szankcióval nemhogy nem vágja el Moszkva bevételi forrásait, hanem még gazdagabbá teszi az orosz államot. Miközben Oroszország el lesz ragadtatva, a franciák egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Egy normandiai benzinkúton a benzin literenkénti ára már elérte a 2,4 eurót (933 forintnak megfelelő összeget).

Le Pen emlékeztetett, hogy a közeljövőben a földgázembargó is terítékre kerülhet majd az EU-ban. Felidézte, hogy Brüsszel a földgázembargóra vonatkozó egyeztetéseket csak a francia elnökválasztásra tekintettel halasztotta el korábban azért, hogy az ne veszélyeztesse Emmanuel Macron újraválasztását. Azonban a kérdés minden bizonnyal hamarosan újra napirendre kerül, amelynek következménye drámai lesz: a már most is igen magas gázszámlákat a háromszorosára növeli majd Franciaországban.

Le Pen eloszlatta a műsorvezetők illúzióit a földgáz árának végtelenségig tartó kormányzati befagyasztásával kapcsolatban, amikor a pártvezető arról tájékoztatta a műsorvezetőket, hogy Brüsszel 2023-tól már nem engedélyezi az energiahordozók árának állami szabályozását.

„Asszonyom, az ármaximálás nem tart mindörökké. Ez egy átmeneti döntés, egy átmeneti szabályozás a tartós megoldás helyett” – mondta Le Pen.

Forrás: FRancetvinfo.fr

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin)