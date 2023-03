Szexkazettától az elnökjelöltségig: ő a török elnök kihívója

Mohamed próféta vére

Kemal Kilicdaroglu azért is lehet megosztó, mert az alavita kisebbség tagja. Az alaviták szintén az iszlámot követik, de sajátos értelmezéseikkel igazán sem a síitákhoz, sem a szunnitákhoz nem tartoznak. Az ellenzéki vezér korábban azt nyilatkozta, hogy családja ereiben egyenesen Mohamed próféta vére csörgedezik, de szekuláris párt fejeként csak ritkán beszél vallásáról. – Igen, alavita vagyok. Mióta bűn alavitának lenni ebben az országban?! – fakadt ki egy alkalommal. Hogy azért nem távolodott el teljesen a hagyományoktól, azt jelzi, hogy felesége saját unokatestvére, amely Törökország egyes vidéki területein nem szokatlan.

Törökországban az alaviták alkotják a legnagyobb vallási kisebbséget, arányukat 5–10 százalékra szokták becsülni a több mint 80 milliós országban.

Származása akár még előnyt is jelenthet, hiszen nem csupán őket, de a legnagyobb etnikai kisebbséget, a kurdokat is könnyebben megszólíthatja.

A legesélytelenebb induló

Annak ellenére, hogy ő a legerősebb ellenzéki párt vezetője, jelölése nem volt automatikus. Már csak azért sem, mert az eddigi közvélemény-kutatások szerint a potenciális indulók közül éppen ő volt az egyik legesélytelenebb. A felmérések alapján Ekrem Imamoglu, Isztambul polgármestere, valamint Mansur Yavas, Ankara városvezetője is népszerűbb volt nála, de CHP-tagokként ők alávetették magukat a párt döntésének, és alelnöki pozíciót ígértek nekik cserébe.

Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. pic.twitter.com/dbNHMZlaw5 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

Kemal Kilicdaroglu előnyére legyen mondva, hogy most először méreti meg magát Recep Tayyip Erdogannal szemben. A májusra tervezett választások előtt még van ideje felépíteni magát, legfőbb kampányígéretei a parlamenti rendszer visszaállítása, a gazdaság újraindítása, a menekültkérdés kezelése. Már a kampány bevezetéseként pusztító földrengések után is az elsők között, és elég látványosan érkezett a helyszínre. Most, hogy a hatpárti ellenzéki összefogás ismét összezárt, jó esély van a szoros versenyre az elnökválasztáson.

Borítókép: Kemal Kilicdaroglu, a kemalista Köztársasági Néppárt elnöke