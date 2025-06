Tárcsázóval állította meg a kétméteres lángokat, az egész gabona odaveszett volna

– Most éjszakai műszakban dolgozom, borsóbetakarításban. Már éppen indultam szerdán dolgozni, amikor a főnököm telefonált, hogy menjek be azonnal, fogjam a munkagépem és induljak segíteni a tűz megfékezésében, ég a gabona! Fennállt ugyanis a veszélye, hogy átterjedhet az út túloldalára, ott szintén nem volt még aratás – mesélte a Délmagyar megkeresésére Török Ferenc, a Nagymágocsi Farmer Kft. traktorosa. A férfi úgy segített a lángok megfékezésében, hogy mintegy nyolchektárnyi gabonatáblánál tárcsázott, hogy megállítsa a tűz terjedését.

Elmondása szerint pillanatok alatt beért a mezőgazdasági cég telephelyére, felszerelte a nyolcméteres rövid tárcsát és azonnal indult a helyszínre. Amint odaért, szétnyitotta a tárcsát és a tűz mellett haladva kezdte a munkát. Mint mondta, volt ott más is, aki ugyanezt tette. A céljuk az volt, hogy ne terjedhessen tovább a tűz, mert a szél is fújt. Egy poroltó tartalmát is kiszórta a lángokra, közben a tűzoltók a tábla szélét locsolták.

Borzalmas volt, két méter magasra csaptak fel a lángok. Nem féltem. Én már 1989 óta traktoron ülök, és nem ez volt az első tűzeset, ahol segítettem. Tavaly például volt olyan nap, amikor három szántóföldi tűz is volt a környékünkön. Nálunk ez a szokás, ha valakinél probléma van, akkor aki tud, megy és segít

– mondta a hírportálnak Ferenc.

Az oltásról készül videót a Délmagyar oldalán tekintheti meg.