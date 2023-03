Toborzás Oroszországban: kedvezmények, pénz és bizonytalanság

Reklámkampányba kezdett az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban részt vevő csapatok utánpótlása érdekében. A busás fizetéssel és bónuszokkal kecsegtető plakátok mellett hideghívásos megkeresésekkel, oktatási és szociális intézményekkel, valamint önkormányzatokkal is együttműködik a hadvezetés. A hirdetések ennek megfelelően a kormányzati honlapokon és az állami intézmények és szervezetek, köztük könyvtárak és középiskolák közösségimédia-felületein is megjelentek.

Az amerikai Institute of the Study of War nevű kutatóintézet nemrégiben kiadott jelentése szerint azzal, hogy a toborzást így bonyolítja, az orosz vezetés „elkerülheti egy hivatalos második mozgósítási hullám meghirdetését”, miután az első olyan népszerűtlennek bizonyult – idézi fel az Associated Press.

Orosz sajtóértesülések szerint férfiak országszerte idézéseket kapnak a sorozóhivataloktól. Az esetek többségében egyszerűen arra kérték őket, hogy frissítsék adataikat a nyilvántartásokban; más esetekben viszont katonai kiképzésen való részvételre utasították őket.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a múlt héten azt mondta, hogy a sorozási hivatalokban a nyilvántartások frissítésére vonatkozó felszólítások kézbesítése szokásos gyakorlat és folyamatosan zajló tevékenység. Más, meg nem erősített médiajelentések szerint a hatóságok utasították a regionális önkormányzatokat, hogy állítsanak ki bizonyos számú önkéntest. Egyes tisztviselők bejelentették, hogy toborzóközpontokat hoznak létre azzal a céllal, hogy a férfiak aláírják azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hivatásos katonaként harcba küldjék őket.

A tizenhét járást és hat várost tömörítő, nyugat-oroszországi Jaroszlavli terület egyik önkormányzata által közzétett hirdetés egyszeri, mintegy 1,35 millió forintnak megfelelő rubelnyi bónuszt ígért a jelentkezésért. Amennyiben a jelentkezőt Ukrajnába vezénylik, akár 893 ezer forintnyi havi fizetést, valamint „az aktív támadó műveletekben való részvételért” napi mintegy 35 ezer forintnyi pluszjuttatást, és „a rohamcsapatokon belüli minden egyes kilométeres előrehaladásért” 232 ezer forintnyi jutalmat kapnak a harcolók.

A hirdetés szerint a katona emellett adó- és hiteltörlesztési kedvezményeket, gyermekei számára kedvezményes egyetemi felvételi státust, családja számára nagyvonalú kártérítést kap, ha megsebesül vagy elesik a harcban, valamint háborús veterán státust, ami még több előnnyel jár.

Borítókép: Önkéntesek egy keresőkutya segítségével elesett ukrán és orosz katonák holtteste után kutatnak egy megrongálódott orosz tank közelében a kelet-ukrajnai harkivi régióban 2023. március 24-én (Fotó: MTI/AP/Roman Chop)