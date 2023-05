Bidenék elkötelezettek a gyerekek nemváltoztató műtétei mellett

Ron DeSantis kormányzó a nyilvánosság előtt tartott ceremónián úgy fogalmazott, hogy Florida a józan ész menedékhelyeként és a normalitás bástyájaként marad meg. Az állam vezetőjének aláírásával törvényerőre emelt szabályozások között szerepel, hogy Floridában megtiltják a kiskorúakon végzett nemátalakító orvosi beavatkozásokat, a műtéti és gyógyszeres eljárásokat egyaránt.

A jogszabály általánosan megtiltja, hogy nemváltoztató orvosi eljárásokat állami forrásokból finanszírozzanak.

Egy másik jogszabály előírja, hogy az iskolákban sem tanárok, sem diákok nem kényszeríthetők arra, hogy olyan, a nemre utaló névmást használjanak, amely nem egyezik a születéskori nemmel. Transznemű diákok rendszerint elvárják az iskolájuktól, hogy a választott nemüknek megfelelően utaljanak rájuk, illetve sok esetben ezt az iskola írja elő többi diákja és tanárai számára.

Az aláírt floridai jogszabályok között van egy, amely a gyermekek védelmére hivatkozva betiltja azt, hogy gyerekek látogassanak úgynevezett "drag show"-kat, amelyeket általában transznemű női előadók tartanak, többnyire kihívó öltözékben.

Ron DeSantis kormányzó aláírta azt a törvényt is, amely előírja, hogy a nyilvános mosdókat és öltözőket csak a megjelölt nemhez tartozók használhatják, és megtiltja, hogy azokban ellenkező neműek önkényesen megjelenjenek. Ez a jogszabály azokra a vitákra reagál, hogy elsősorban oktatási intézményekben a transznemű diákok használhatják-e a biológiai nemüktől eltérő mosdókat, zuhanyzókat és öltözőket.

„Mindannyiunk gyermekei”

A Biden-adminisztráció részéről a Fehér Ház szóvivője, Karine Jean-Pierre, aki maga is „queer”, élesen bírálta az LMBTQ-ellenes törvényeket. „Több mint 600 LMBTQ+-ellenes jogszabály létezik. Ezek közül néhány száz transzközösség-ellenes, és ez számít, mert ezt ki kell mondanunk. Még soha nem láttunk ilyen magas szintet. Ez történelmi a jogszabályok számát tekintve” − mondta.

Jean-Pierre arról is beszélt, hogy az elmúlt néhány hónapban sok transzgyerek szüleivel találkozott, akik „lesújtó történeteket” meséltek neki, akár Texasban, akár Oklahomában vagy bárhol élnek, és „elmondták, hogy most komolyan fontolóra kell venniük, hogy elhagyják az államukat, hogy megvédjék a gyermeküket. Ez olyasvalami, amire fel kell hívnunk a figyelmet, és amivel kapcsolatban továbbra is nagyon egyértelműnek kell lennünk. Ezek gyerekek. Ők a mi gyerekeink. Mindannyiunkéi” − fogalmazott.

Úgy tűnik, a Biden-adminisztráció az állam jogának tartja, hogy döntsön a gyermekekkel kapcsolatban. Kamala Harris alelnököt például többen kritizálták, miután az amerikai gyerekeket „a mi gyerekeinknek” nevezte, maga Biden elnök pedig egy áprilisi beszédében egy tanárt idézve úgy fogalmazott, hogy „nincs olyan, hogy más gyermeke. Nemzetünk gyermekei mindannyiunk gyermekei.”

Borítókép: Ron DeSantis Florida állam republikánus kormányzója (Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell)