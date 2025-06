Háború az utcákon: a polgárőrök már a drogkartellek nyomában járnak

A drogfogyasztás túlnyomórészt a közterületen vagy nyilvános helyeken történik, ezért a járőrszolgálat során a munkatársaik komoly tapasztalatot szerezhetnek ezen a téren – mondta az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pénteken a Hunmilitaria.hu-nak adott interjúban.

Gyermekvédelmi program

Túrós András azt mondta: az idei év a gyermek- és ifjúságvédelem éve és ehhez kapcsolódva az Országos Polgárőr Szövetség is meghirdetett egy gyermekvédelmi programot, továbbá a szervezet is csatlakozott a drogprevenciós erőfeszítésekhez. Szólt arról is, hogy a jelzések alapján különösen Kelet-Magyarországon kritikus mértéket öltött a kábítószer-fogyasztás a fiatalok körében, akik elsősorban az olcsó drogokat veszik.

Természetesen folytatni kell a hagyományoknak megfelelően a közterületi, külterületi járőrszolgálatot; az szeretnénk, hogy 2025 végére minden egyes polgárőr legalább 150-160 szolgálati órát teljesítene

– fogalmazott az elnök.

Közölte azt is, hogy jelenleg 67 ezer tagja van a szövetségnek, és a létszámuk stabil, utánpótlási gondjaik nincsenek, de a fiatalítást nehézkesnek nevezve megjegyezte, hogy mindössze 2500 fiatal munkatársuk van. Hangsúlyozta, hogy ez tényleg egy olyan civil szervezet, amely a lakosság, az ország, a kormány, az állam szolgálatára áll a nap 24 órájában.

Viszony a rendőrséggel

Túrós András a polgárőrség és a rendőrség közötti viszonyt emberinek, barátinak nevezte és megjegyezte, hogy a katasztrófavédelemmel is kapcsolatban állnak elsősorban az árvízvédelem területén. Az idegenrendészetet is segítik a migráció kezelésében, illetve a büntetés-végrehajtást az utógondozás területén.

Azt tapasztalom egyébként, hogy a polgárőr-egyesületek a településeken egy példaértékű közösségként működnek, aminek kisugárzása van az egész településre, más civil szervezetekre (…) és a lakosság szinte minden egyes tagjára

– emelte ki Túrós András. Hozzátette, hogy a szövetségnek kiváló kapcsolata van a kormánnyal, amely stratégiai partnernek tekinti a szervezetet, s megteremtette például a jogi hátterét a polgárőrök munkájának. Közölte azt is, hogy újfajta kihívásnak tekinti az online csalások elszaporodását, amely visszaszorításában a polgárőrök is kiveszik a részüket.

Borítókép: Túrós András, az OPSZ elnöke (Forrás: OPSZ)