Leborotválta arcáról a pihéket a legújabb TikTok-trend szerint, kórházba került

Egy nő megosztotta szörnyű történetét arról, hogyan kellett kórházba mennie, amikor kipróbált egy vadonatúj TikTok-trendet – írja a Mirror.

A lap úgy fogalmaz, hogy amikor valami vírusként terjed a közösségi médiában, nagy a kísértés, hogy gondolkodás nélkül felkapaszkodjunk a hype-ra, és rögtön készpénznek vegyük.

Egy nő azonban arra figyelmeztetett másokat, hogy gondolkodjanak el, mielőtt ilyen lelkesen ráugranak a népszerű szépségtrendekre, ugyanis kórházba került, amikor kipróbált egy olyan terméket, amelyet a TikTokon látott.

Regina Quaye szerette volna eltávolítani a barackszőrzetét az arcáról, így amikor a neten látott egy agyondicsért módszert, amely a száraz borotválást javasolta, úgy döntött, kipróbálja, hogy megnézze, mi történik.

A vellus szőrzet, más néven barackszőrzet finom, rövid szőrzet, amely az egész testen nő, beleértve az arcot, a hasat, a karokat és a lábakat is. Segít szabályozni a testhőmérsékletet és védi a bőrt.

Rémálommá vált Regina élete, aki tavaly novemberben szárazon leborotválta az arcáról a finomszőrzetét. Arca fájdalmas és duzzadt lett, a bőre pedig tönkrement. A sürgősségi osztályon az orvosok hidrokortizonkrémet írtak fel, hogy megpróbálják megnyugtatni a bőrét. Most pedig Regina másokat is figyelmeztet, hogy ne próbálják ki a szakemberek által nem javasolt szépségápolási trükköt.

A kórházból hazatérve Regina arcán rövid időn belül tengernyi kiütés jelent meg, ám a krém segített, így néhány kezelés után javult az állapota, de az eredeti arcbőrtípusa nem állt vissza, hanem zsíros és pattanásos lett.

Figyelmeztető videóján néhány közösségimédia-felhasználó elborzadt, de mások is megosztották saját tapasztalataikat.

Hiába terjedt el a TikTok-trend a fiatalok körében, hogy az arc úgy szép, ha teljesen sima és még a finomszőrzettől is mentes, Regina megosztása nyomán többen is beismerték, hogy hónapokig jártak kezelésre, miután ők is elkövették ezt a hibát.

„Egy éve borotváltam le az arcom, és még mindig szenvedek” – panaszkodott egy nő.