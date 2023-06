Francia zöldpárti polgármesterek botrányos pénzügyi döntései borzolják a kedélyeket + videó

A francia zöldpárti vezetésű városok háza táján eddig is voltak meglepő intézkedések, elég például arra gondolni, amikor Bordeaux polgármestere, Pierre Hurmic a hagyományos karácsonyfát egy üvegből és fémből készült installációval helyettesítette, elmondása alapján azért, mert nem akart halott fát látni a város főterén, erről még 2021 novemberében számolt be a Le Parisien nevű lap.

A nagyváros vezetése azóta is mellőzi a hagyományos fenyőfát az év végi ünnepek idején, tavaly szintén egy mesterséges karácsonyfát állítottak fel a katedrális előtt. Szintén a Le Parisien számolt be róla, hogy minden jel arra mutat, hogy ez a gyakorlat immár hagyománnyá vált a városban, az emberek beletörődtek, hogy nem lesz tradicionális karácsonyfájuk.

A zöldpárti önkormányzat mindezek mellett azonban elkötelezte magát Bordeaux zöldítése iránt, az actu.fr számolt be róla, hogy a terv szerint az „Ültessünk egymillió fát” című projekt értelmében az Espace Paysage d'Aquitaine évente 1000 fát ültet a nagyváros vonzáskörzetéhez tartozó Bordeaux Métropole elnevezésű agglomerációban.

"Pour le projet 1 million d'arbres de @BxMetro, cela concerne l'ensemble du patrimoine arboré".

François Durquety, responsable du projet Plantons 1 million d’arbres, Bordeaux Métropole@val_hor @fnphp_officiel @hortis_fr @QualiPaysage pic.twitter.com/al0QgLoPcT — Les Entreprises du Paysage (@LesEntDuPaysage) November 25, 2022

A városvezetés meg is rendelte a fákat az Espace Paysage d'Aquitaine nevű vállalattól és a cég le is szállította a növényeket. A fák egy részét azóta már el is ültették, de a kifizetés akadozik, a városvezetés immár 720 000 euróval tartozik a beszállítójának, tudniillik a 2023 januárja és márciusa között ültetett fák ellenértékét még nem egyenlítették ki, ami miatt a cég akár csődbe is mehet. Antoine Palluat de Besset, a vállalat társigazgatója elmondása alapján körülbelül egy évtizede dolgoznak együtt Bordeaux vezetésével és mindig jó volt köztük a kapcsolat, de 2022 februárjában a késedelmes fizetések miatt az együttműködés pénzügyi része akadozni kezdett, ami komoly problémát okoz a cégnek, mivel forgalma jelentős részét, 40 százalékát a Bordeaux Métropole rendelései teszik ki.

Az Espace Paysage d'Aquitaine tehát a bordeaux-i városvezetés miatt rendkívül kellemetlen helyzetbe került, mivel a meg nem kapott pénz okozta hiányból adódóan nem tudják kifizetni a partnereiket és ez nagyot ront az imázsukon. Emellett nehézségeik adódtak a társadalombiztosítási járulékok, az áfa befizetése és a dolgozóik bérének rendezése terén is, a vállalat vezetője szomorúan tette hozzá, úgy tűnik, az Espace Paysage d'Aquitaine lett a Bordeaux Métropole bankára, mivel felemésztette az összes pénzüket. Az Essentiel Bordeaux nevű helyi portál értesülései szerint a cég kintlévősége 1 millió euróra rúg.

3. La majorité s’est engagée à planter 1 million d’arbres durant sa mandature. Ce lourd travail a un coût. Pour l’instant, il semble supporté par les seules entreprises sollicitées. Chez Espace Paysage d'Aquitaine, on affirme attendre le règlement d’une facture d’1 million d’€🌳 — l'Essentiel Bordeaux (@lEssentielBdx) June 19, 2023

Az Espace Paysage d'Aquitaine társigazgatója azonban egy még aggasztóbb dologra is felhívja a figyelmet, a szakember szerint fennáll annak a veszélye, hogy az ablakon dobják ki a közpénzt. Ugyanis, ha a megrendelt és elültetett fák megfelelő karbantartása nem történik meg, a növények tönkre fognak menni, márpedig a társaság pénzügyi helyzetére tekintettel a három évre aláírt karbantartási megállapodás a kialakult helyzet miatt kétséges.

A Bordeaux Métropole sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy fennakadás van az együttműködésben, a zavar szerintük amiatt alakult ki, hogy túlságosan bonyolultak a közbeszerzési szerződések, valamint létszámhiánnyal küzd a városháza, ami jelentősen lelassítja bizonyos ügyek feldolgozásának folyamatát. Az actu.fr mindezek mellett felhívja a figyelmet arra, hogy Bordeaux-ban kiugróan magas az egy főre eső beruházási ráta, 2021-ben lakosonként 576 euró volt, szemben a nagyvárosok és az agglomerációs közösségek rendelkezésére álló átlagos 338 euróval. Ám nem Bordeaux az egyetlen zöldpárti vezetésű francia nagyváros, ahol botrányos pénzügyek okoznak felháborodást, Lyon vezetésének ismét sikerült megbotránkoztatnia a lakosságot és a politikusokat egyaránt.

Grégory Doucet-nek nem kell a szomszédba mennie, ha botránnyal akarja felhívni magára a figyelmet, a minap azzal verte ki a biztosítékot, hogy a hagyományos nemzeti színű szalag helyett szivárványszínű szalaggal a mellkasán mutatkozott a városházán.

Troquer l’écharpe tricolore 🇫🇷 pour l’écharpe arc-en-ciel 🌈 dans les salons de l’Hôtel de Ville de #Lyon



Personnellement, je ne crois pas que l’écharpe tricolore soit un accessoire militant.



Pour rappel, c’est dès la fin du XVIIIe siècle, avec la création des communes en… pic.twitter.com/Qid0wM0rqe — Béatrice de Montille (@bdemontille) June 4, 2023

A polgármester Twitter-bejegyzése alapján ez a hónap a szivárvány jegyében teli a városházán, ahol mindig szívesen látják az LMBT közösség tagjait.

Un mois aux couleurs de l’arc-en-ciel 🌈



Soyez toujours fières et fiers : à l’Hôtel de Ville de #Lyon, vous serez toujours les bienvenus. pic.twitter.com/MRe5CnuyJi — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) June 4, 2023

A polgármester most újabb megdöbbentő cselekedetet tett, a városvezetés ugyanis több egyesülettől is vont el kulturális támogatást, hogy figyelemre méltó, 1500 eurós pénzbeli segítséget nyújtson egy olyan társaságnak, melynek művész tagjai meztelenül szerepelnek egy performanszban.

A történtekről beszámoló BFMTV kiemeli, hogy a város kulturális büdzséje 120 millió euró, ám a város 2. kerületének republikánus polgármestere, Pierre Oliver szerint egyszerűen megdöbbentő, hogy a városvezetés csökkenti a kulturális támogatások összegét 37 történelmi szereplő esetében, hogy pénzt adjon olyan egyesületeknek, amelyek a természetben meztelenül előadott művészi performanszt mutatnak be, alkalomadtán gyerekek előtt.

Rengetegen felháborodtak azon, hogy az előadást, melynek központi témája az ökoszexualitás és ennek jegyében szexjátékokat is helyeztek el a földön, gyerekek is megnézhették, ezzel kapcsolatban a város kultúráért felelős alpolgármestere, Nathalie Perrin-Gilbert kiemelte, hogy alkotásaikat az

előadók más művészek, cégek és szakértők jelenlétében tesztelik. Ha gyerekek is megnézték az előadást, az azért volt, mert a szüleik akarták őket elhozni, mert úgy ítélték meg, hogy a műsor nem káros rájuk nézve.

A megosztó előadást prezentáló Lundy Grandpré nevű egyesület egyébként nem csak Lyon vezetésétől kap támogatást, a francia állam is bőkezűen, 6500 euróval támogatja a CNews értesülései szerint.

Voici les subventions accordées à l'association "culturelle" lundy Grandpré de #Lyon pour 2023 ⤵️



Tout part vraiment à vau-l'eau lorsque l'#Ecosexualité est aidée financièrement ainsi.#ÈreSatanique pic.twitter.com/iwqpnOnFYX — Fred Marseille (@Fred_Marseille) June 14, 2023

A Le Figaro nevű lap értesülései szerint Lyon polgármestere levélben fordult a Republikánus párt elnökéhez, arra kérve Éric Ciotti-t, hogy határolódjon el a lyoni jobboldaltól, különös tekintettel Pierre Pliver 2. kerületi polgármesterre, aki Grégory Doucet szerint helytelenül állította, hogy a városvezetés másoktól vont el pénzt, hogy a fent említett ökoszexuális előadást támogassa. Doucet szerint ami a republikánus politikus tett, nem más, mint egy olyan „trumpista” túlzás, amellyel, a valóságot eltorzítva le akarja járatni a politikai ellenfelei, ami kirívóan ellentmond a köztársasági értékeknek és a lyoni hagyománynak. A témával kapcsolatban Pierre Oliver leszögezte, hogy soha nem mondta, hogy az állami pénzzel ezt a konkrét műsort támogatni, hanem azt mondta, hogy egy olyan csapatot finanszíroz, amely ilyen típusú projektet ad elő.

Az előadás miatt kialakult sok vita következtében az ökoszexualitást hirdető társaság végül úgy döntött, hogy törli az előadásait, derül ki a Les Subsistances nevű kulturális központ által kiadott közleményből.

COMMUNIQUÉ | 16 juin 2023

Polémique Lundy Grandpré :

annulation des représentations aux SUBS pic.twitter.com/r1xzkY2pRI — Les SUBS (@les_subs_lyon) June 16, 2023

A dokumentum alapján az egyesület egy rágalmazó félretájékoztatási kampány áldozatává vált a művészi munkájuk természetét illetően. Az esetet követően számtalan fenyegetést és gyűlölködő üzeneteket kaptak, ezért lemondják a központban tartandó előadásokat. A Les Subsistances kultúrközpont ugyanakkor kiemelte, hogy magától értetődő módon fenntartják a Lundy Grandprénak nyújtott támogatást, mert a művészi kutatást támogatják, nem pedig egy műsort.

A napokban azonban napvilágot látott még egy felháborító dolog Lyon városvezetésének pénzügyeivel kapcsolatban, mégpedig az, hogy a Saône folyó hónapok alatt összefirkált, graffitikkel elcsúfított rakpartját nem fogja megtisztíttani a polgármester, derül ki a Lyon Mag nevű helyi lap cikkéből.

Sébastien Bendotti, a CNews munkatársa felhívta rá a figyelmet, hogy a rakpart elcsúfítása ellen hónapokon keresztül nem tett semmit a városvezetés, így mostanra a firkák teljesen elcsúfították a folyópartot.

A Lyon Mag cikkéből kiderül, hogy a Vieux-Lyont Bellecour-ral összekötő Bonaparte híd és a Saint-Vincent gyaloghíd közötti több mint tíz kilométeres távon összefirkált 700 négyzetméternyi terület megtisztításának becsült költsége nem kevesebb, mint 55 000 euró, a városvezetés azonban nem kíván erre költeni, mert attól tartanak, hogy ha megtisztítanák a rakpartot, félő, hogy néhány hét múlva ugyanígy nézne ki.

A zöldpárti városvezetés terve alapján először megtisztítanák, majd elfoglalnák a területet, ahol művészek egy nagy falfestményt készítenének a folyó mentén, csakhogy ezzel az a probléma, hogy az UNESCO által besorolt területről van szó. A Lyon Mag kiemeli, hogy a város vezetése, miközben a csodára vár, vagy egy pénztárcabarát megoldásra, a rakpart állapota egyre romlik. A városvezetés azzal mentegeti magát, hogy az elmúlt hónapok során a nyugdíjreform-ellenes demonstrációkat követően minden alkalommal felirítokkal látták el az utcákat, amik eltávolítása igen sokba került.

Lyon zöldpárti vezetésű 8. kerülete háza táján szintén zavaros ügyekre derült fény, a hatóságok ugyanis egy illegális szerencsejáték termet fedeztek fel, ami az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területén működött. A nyomozás még tavaly novemberben kezdődött, a hatóságok ekkor szereztek tudomást az illegálisan működő teremről, a szervezők a helyi futballklub székházában fogadták a játékosokat, akik 150 és 300 euró közötti összeg ellenében játszhattak. A Lyon Mag helyi lap értesülései szerint nagyértékű nyereményeket ígértek a nyerteseknek, akár 10 000 euró készpénzhez is hozzájuthattak, de voltak tárgynyeremények is, például csúcskategóriás robogókat vagy luxusórákat is lehetett nyerni.

A közösségi oldalakon újabb rendezvényt hirdettek, ezért a rendőrség akcióba lépett, június 18-án, vasárnap este csaptak le a teremre, több személyt őrizetbe vettek és 11 kilogramm drogot is lefoglaltak, valamint 6500 euró készpénzt.

A vádlottak kihallgatásuk során elismerték a játékterem létezését, azt azonban tagadták, hogy kábítószer kereskedelemben vettek részt. A négy fő vádlott ellen vádat emeltek, egyiküket bebörtönözték, a többieket pedig szabadon engedték és bírósági felügyelet alá helyezték.

A szóban forgó kerület polgármestere, Olivier Berzane elítélte a helyiség használatára vonatkozó hűtlen kezelést a sportegyesület részéről és a sajtó megkeresésére elmondta, hogy feljelentést tesz az ügy miatt, továbbá kijelentette, hogy együttműködik a rendőrséggel a történtek tisztázása érdekében.

Borítókép:Illusztráció (Fotó: Getty Images)