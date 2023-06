Megszavazták, vasárnap zárva tartanak a boltok Horvátországban

Július másodikától Horvátországban kötelező lesz a vasárnapi boltzár. Az új törvény értelmében ezentúl a hét utolsó napján és az ünnepeken csak kivételes esetekben lehetnek nyitva az üzletek az adriai országban – írta a Világgazdaság.

A boltzár kérdése bár nagy társadalmi vitát eredményezett a szomszéd országban, így több próbálkozás után a jobbközép kormány végül úgy döntött, egy kompromisszumos megoldást alkalmaz.

A boltoknak megtiltja a vasárnapi és az ünnepnapi működést, azonban az idegenforgalomra való tekintettel minden üzlet választhat 16 munkaszüneti napot, amelyeken mégis kinyithat. Ezeket a napokat viszont előre, idén július 1-jéig, jövőre pedig az év első napjáig le kell jelenteniük az illetékes hatóságoknak.

A kormány ezzel lehetővé teszi, hogy a tengerparti boltok, ha szükségesnek tartják, a szezon teljes egészében nyitva lehessenek.

A törvény alól kivételt kaptak még a nonstop üzletek, a pékségek, a benzinkutak, valamint a tengerparti, üzlethelyiséggel nem rendelkező árusok és a piacok is. Az új intézkedés alól továbbá mentes a turisztika szektor is, a szállodák, éttermek, kávézók és kocsmák továbbra is az év minden napján fogadhatnak vendégeket.