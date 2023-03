Vasárnapi boltzárról szavazott a horvát parlament

Korlátozzák az üzletek vasárnapi nyitvatartását Horvátországban. A legtöbb üzlet – néhány kivételtől eltekintve – évente legfeljebb 16 vasárnapon lehet majd nyitva, miután a horvát parlament pénteken megszavazta az erről szóló jogszabályt – közölte a horvát közszolgálati televízió. Az új törvény július 1-jén lép hatályba, a kereskedők maguk dönthetik el, hogy melyik 16 vasárnapon lesznek nyitva.

A jogszabály a kivételek között említi egyebek között a benzinkutakat, valamint a kórházak, repülőterek, busz- és vasútállomások területén működő üzleteket, továbbá a vásárokat és a piacokat. A trafikok vasárnap és ünnepnapokon 7-től 13 óráig lehetnek nyitva az új szabályozás szerint.

Horvátországban eddig az üzletek vasárnapi zárvatartására tett kísérletek mindegyike kudarcot vallott. 2003-ban Ivica Racan szociáldemokrata kormányfő rendelte el az üzletek vasárnapi zárvatartását, de az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az erről szóló törvényt. Öt évvel később az Ivo Sanader vezette jobboldali kormány is próbálkozott, de a taláros testület ezt is elvetette. Plenkovic kormánya először 2021-ben állt elő ezzel a tervvel, de akkor a koronavírus-járvány miatt nem bocsátották szavazásra. Tavaly decemberben a kabinet ismét elfogadta ez erről szóló törvénymódosítási javaslatot, amelyet első olvasatban meg is vitatott a parlament.

Borítókép: Július 1-jétől évente legfeljebb 16 vasárnapon lehetnek nyitva az üzletek Horvátországban (Fotó: AFP)