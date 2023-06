Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter rendelete értelmében 2023. július 1-jétől minden katonai önkéntesnek és önkéntes alakulatnak szerződést kell kötnie a katonai tárcával. A döntést Vlagyimir Putyin elnök is támogatta.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoshadsereg tulajdonosa bár korábban kijelentette, hogy nem fognak semmilyen szerződést aláírni, mivel szerinte ők az orosz állam érdekeinek vannak alárendelve, pénteken mégis megpróbálta leadni az általa aláírt szerződést a védelmi minisztériumban, amiről videót is közzétettek a közösségi oldalakon.

Korábban arról is beszámolt a hírhedt zsoldossereg vezetője, hogy ők is, hasonlóan más önkéntes alakulatokhoz, megkapták a minisztérium kódolt üzenetét a szerződés feltételeiről, de közölte, hogy „a Wagner nem ír alá semmilyen szerződést Szergej Sojgu védelmi miniszterrel”.

A Wagner-vezér azzal indokolta ellenállását, hogy álláspontja szerint az orosz hadsereg nem tudja garantálni csapatának hatékonyságát, majd egyenesen a védelmi minisztert bírálta:

Sojgu képtelen megfelelően irányítani a katonai alakulatokat

– fogalmazott. Prigozsin egyébként a háború kitörése óta már számtalan alkalommal bírálta Szergej Sogju védelmi minisztert, akit Prigozsin gyakran hibáztat az ukrajnai sikertelenségek miatt.

Végül azonban láthatóan beadta a derekát, és aláírta a szerződést a Wagner-vezér, a védelmi minisztériumnál azonban zárt kapukat döngetett.

A minisztérium alkalmazottja nem volt hajlandó átvenni a szerződést és a védelmi miniszternek szóló kísérőlevelet Prigozsintól, aki ironikusan megjegyezte, hogy „szigorú tilalom” van érvényben.

„Ezt a szerződést több csatornán keresztül is elküldtem, megpróbáltam átadni a levelezést átvételi ablakon keresztül is a védelmi minisztériumnak, ezt látták. Postán is elküldtem, és futárszolgálaton keresztül is, hogy biztosan megkapják. A szerződés minden árnyalatát még nem árulom el. Úgy gondolom, hogy maga a védelmi minisztérium fogja hamarosan kiszivárogtatni, amint megkapják” – mondta a Wagner-vezér.

„Itt a fogadó-ablak, a hivatali idő 13 órától 15 óráig tart. Éppen 13 óra 22 perckor vagyok itt. A levelet nem fogadják el” – jegyezte meg. Prigozsin hangsúlyozta, hogy személyesen az Oroszország Hőse kitüntetésével érkezett, hogy a katonai osztály fogadóablakánál megértsék, ki áll előttük, ennek ellenére a védelmi minisztérium képviselői nem akartak foglalkozni vele.