Lehet, hogy a római Colosseumban küzd majd meg egymással Elon Musk és Mark Zuckerberg

Nemrég arról posztolt a Tesla- SpaceX- és Twitter-vezér Elon Musk, hogy felkészült egy ketrecharcra Mark Zuckerberggel, a Meta tulajdonosával, aki szíves-örömest elfogadta a kihívást, elvileg már csak a megfelelő helyszínt keresték a küzdelemre.

A TMZ Sports most arról számolt be, hogy lehet, hogy sikerült megtalálni a tökéletes helyet. A lap információi szerint Gennaro Sangiuliano olasz kulturális miniszter azt javasolta, hogy a Colosseumban menjen ölre a két milliárdos, és úgy tudni, Elon Musk és Mark Zuckerberg ebbe bele is egyezett. Előbbi posztolt is róla.

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Érdekesség az ügyben, ami a helyszínt illeti, hogy a közel kétezer éves amfiteátrumban több száz éve nem voltak nagyobb rendezvények, és csak néhány száz nézőnek tudnának helyet adni. Felidézik továbbá, hogy még 2003-ban Sir Paul McCartney lépett fel az ősi küzdőtéren nagyjából négyszáz ember előtt, akik fejenként nagyjából 1500 dollárt fizettek, de ezenkívül minden más koncertet a létesítményen kívül tartottak. Egyelőre tehát az sem világos, hogy a küzdelmet az épületben vagy azon kívül tartják-e meg.