Test a testtel mérkőzik: Elon Musk és Mark Zuckerberg ketrecben csap össze

Az UFC elnöke szerint üzleti szempontból minden idők legsikeresebb meccse lehet a milliárdosok verekedése – írja a Világgazdaság.

A közösségi médiában üzengetett egymásnak Elon Musk és Mark Zuckerberg arról, hogy hajlandók megverekedni egymással. Rengetegen fogadták kétkedve a felröppent híreket a milliárdosok várható ketrecharcáról.

Az UFC elnöke, Dana White azonban megerősítette, hogy a két üzletember komolyan gondolja az összecsapást.

White minderről a TMZ Sportsnak adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy már mind a két milliárdossal beszélt, és mind a ketten jelezték, hogy szívesen vennék, ha létrejönne a meccs kettejük között.

Az UFC-elnök azt is elmondta, először Zuckerberg kereste fel, hogy érdeklődjön, Musk komolyan gondolja-e a bunyót, ezért megkérdezték a Tesla-vezért is a lehetőségről, aki igent mondott a felkérésre. A Fox Business összefoglalója szerint White arról is beszélt, hogy a meccs példátlan mennyiségű pénzt hozhat össze, ez lehet minden idők legnagyobb összecsapása ebből a szempontból.

A Világgazdaság szerint a milliárdosok közötti adok-kapok ugyanis nem csak a küzdősportok szerelmesei számára lehet érdekes, azt mindenki látni akarja.

Felidézte, hogy az online fizetősen nézhető meccsek csúcsát a Floyd Mayweather és Conor McGregor közötti harc tartja, ám a két szupergazdag cégvezető közötti bunyó ennek a háromszorosát is behozhatja, amit a milliárdosok jótékonysági célokra ajánlhatnak fel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Alain Jocard, Andrew Caballero-Reynolds)