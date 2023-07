Eldurvult a helyzet Somfalván az ingázók helyzete miatt, előkerült a kalapács is

Azt is sejteni lehet, hogy a pollerek javítása valószínűleg hosszabb időt vesz igénybe, közben a schattendorfi önkormányzati hivatal állítólag videókamerák használatát fontolgatja. Thomas Hoffmann (SPÖ) polgármester arról számolt be, hogy a jövő héten nyújtanak be kérelmet a hatóságokhoz az ügyben.

Mivel már csaknem 140 ezer eurót költöttek a szerkezetre, a polgármester szerint lehetetlen lenne új készülékeket vásárolni. Egyrészt, elkövetőket még nem fogták el, másrészt, garantálni sem lehet, hogy a rendszer nem sérül meg újra néhány napon belül.

Írtunk arról is, hogy a határ menti településen az intézkedések meglehetősen ellentmondásosak, június végén tüntetést szerveztek a határhoz.