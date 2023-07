OMV-vezér: Ezen a télen is orosz gázt fogunk vásárolni

Az OMV osztrák olaj- és gázipari konszern vezérigazgatója szerint az OMV ezen a télen is Oroszországból fogja vásárolni a gáz nagy részét, annak ellenére, hogy a vállalat tartalék szerződéseket kötött, hogy akár teljes importigényét is fedezni tudja más forrásokból is – hívta fel a figyelmet a Financial Times brit gazdasági lap.

Alfred Stern elmondta, hogy az ukrajnai orosz invázió ellenére a vállalat nem tervez kilépni az orosz Gazprom földgázkitermelővel 2018-ban kötött és 2040-ig tartó hosszú távú szállítási szerződéséből, amelyre nem vonatkoznak az európai szankciók, noha – ahogy a Financial Times fogalmaz – Brüsszel így is szeretné „leszoktatni a tagállamokat az orosz gázról”.